Средняя зарплата во Львове в сентябре 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда, в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в сентябре 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Для начала небольшое пояснение по терминам:

Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается отдельными аномально высокими или низкими показателями.

1 квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.

3 квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остается лишь четверть самых высоких предложений.

Таким образом, разница между 1 и 3 квартилем показывает, насколько широк разброс зарплат. И чем больше эта «вилка», тем более неоднородным является рынок по уровню оплаты труда.

Итак, по состоянию на сентябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях во Львове составляет 29 500 грн на основе 6 043 предложений. При этом нижняя граница (1 квартиль) зарплатной вилки составляет 20 000 грн, а верхняя (3 квартиль) — 40 000 грн, что указывает на существенный разброс предложений в зависимости от сферы и квалификации.

В то же время зарплатные ожидания кандидатов несколько выше: медиана по 19 028 резюме составляет 30 000 грн. Получается, что разрыв между тем, что предлагают работодатели, и тем, что просят соискатели, составляет примерно 500 грн. Поэтому в целом картина львовского рынка труда выглядит сбалансированной.

Спрос и предложение на рынке труда

В сентябре медианная зарплата в вакансиях во Львове достигла примерно 21 000–34 000 грн на основе более 2 095 предложений. Изменение количества вакансий по сравнению с предыдущим месяцем может свидетельствовать как о сезонных колебаниях рынка, так и о дефиците кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

В то же время количество кандидатов в сентябре также изменилось, а медиана составляет примерно 25 000–42 000 грн на основе более 8 281 кандидатов. С началом осени традиционно наблюдается оживление активности на рынке труда: часть людей возвращается из отпусков и возобновляет активный поиск работы.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Получается, что в сентябре львовский рынок труда 2026 года постепенно смещается в сторону кандидата, поэтому работодателям приходится конкурировать за внимание соискателей. Например, предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы.

Самые популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на сентябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

Лидером по количеству вакансий во Львове является сфера рабочих специальностей и персонала для дома: 1 462 предложения с зарплатой около 24 243 грн. Далее идут логистика, таможня и склад (1 210 вакансий, 32 500 грн) и производство, инженерия и технологии, которые при этом предлагают зарплату 29 000 грн при 1 129 вакансиях. И это несмотря на большее количество резюме по сравнению с предложениями в сфере логистики.

Заметный спрос наблюдается также в государственных учреждениях и местном самоуправлении (612 вакансий, 70 065 грн) и сфере охраны, безопасности и силовых структур, где при 583 вакансиях насчитывается всего 434 резюме, а зарплата достигает 70 065 грн. То есть конкуренция за кандидатов здесь самая острая среди всех направлений.

Вместо этого в таких сферах, как административный персонал, продажи и работа для студентов без опыта, количество резюме существенно превышает количество вакансий. Например, в категории «Студенты — начало карьеры» на 687 вакансий приходится более 2,8 тыс. резюме.

Таким образом, на рынке труда Львова наблюдается четкий структурный дисбаланс, где наиболее острый дефицит кандидатов наблюдается в государственном секторе и сфере охраны и безопасности. Там на сотни вакансий приходится всего несколько десятков — сотен резюме. В то же время в массовых и стартовых направлениях, таких как административный персонал, продажи и работа для студентов, количество соискателей заметно превышает предложение.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Среди вакансий, которые появляются на рынке труда Львова в сентябре 2026 года, преобладают предложения в сфере логистики, транспорта и розничной торговли:

Водитель на лицензированных автомобилях бизнес-класса (Uklon) — 45 000–60 000 грн;

Курьер (мото, авто) — 45 000–60 000 грн;

Курьер/курьерка (вело, мото, авто) — 55 000 грн;

Уборщица, клинер, домработница — 45 000–55 000 грн;

Водитель такси на автомобиле компании (Bolt, Uber, Uklon) — 40 000–50 000 грн;

Водитель погрузчика (штабелер) — 41 000 грн.

Несколько более скромные, но стабильные предложения фиксируют в складской, производственной сферах и ритейле:

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад — 40 000–50 000 грн;

Комплектовщик мясного цеха — 36 000–44 000 грн;

Комплектовщик (с бронированием) — 35 000–45 000 грн.

В целом рынок предлагает широкий диапазон зарплат даже в пределах одной профессии. Разница между нижней и верхней границей вилки часто достигает 10 000–15 000 грн, что зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности компании платить за результат.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с марта по сентябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

За последние полгода (с марта по сентябрь 2026 года) динамика зарплат во Львове демонстрирует неравномерные колебания. Причем как со стороны работодателей, так и со стороны кандидатов. Если в марте медианная зарплата в вакансиях составляла 27 500 грн, а ожидания кандидатов в резюме — 26 280 грн, то к сентябрю оба показателя изменились. И теперь медиана в вакансиях достигла 29 500 грн, а в резюме — 30 000 грн.

Показательно, что разрыв между предложением работодателей и ожиданиями кандидатов в течение полугода то сокращался, то снова увеличивался. То есть в марте разница составляла около 1 200 грн в пользу вакансий, а уже в мае и августе ожидания кандидатов, наоборот, опережали предложения работодателей на 1 500–2 000 грн.

К сентябрю же вилка снова сузилась, и теперь медиана резюме превышает медиану вакансий всего на 500 грн. А значит, зарплатные требования кандидатов в течение всего периода остаются довольно близкими к реальным предложениям рынка.

Как менялось количество резюме и вакансий (с марта по сентябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

З марта по сентябрь 2026 года количество вакансий во Львове демонстрирует устойчивую динамику на спад. Так, если в марте на рынке насчитывалось около 9 015 предложений, то к августу показатель сократился до 8 154 вакансий, а в сентябре — до 2 095. Наиболее заметное изменение произошло именно осенью, поскольку показатель сентября оказался существенно ниже всех предыдущих месяцев этого периода.

А вот количество резюме за это время менялось волнообразно. Если после снижения с 39 346 в марте до минимума в 36 565 в мае летом активность кандидатов снова начала расти: до 41 732 в июле и 41 781 в августе. А в сентябре количество резюме зафиксировано на уровне 8 281. И это заметно меньше, чем в предыдущие месяцы.

В результате в сентябре 2026 года соотношение вакансий и резюме остается в пользу кандидата. Так, на одну вакансию приходится более 3 резюме, что сохраняет конкуренцию среди соискателей за каждую открытую позицию.

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