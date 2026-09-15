Середня зарплата у Львові у вересні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Львова станом на вересень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у вересні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата у Львові

Середня зарплата на львівському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Для початку маленьке пояснення по термінах:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Не плутати із середнім арифметичним, оскільки медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Таким чином, різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. І чим більша ця «вилка», тим більш неоднорідний ринок за рівнем оплати праці.

Отже, станом на вересень 2026 року медіанна зарплата у вакансіях у Львові становить 29 500 грн на основі 6 043 пропозицій. При цьому нижня межа (1 квартиль) зарплатної вилки складає 20 000 грн, а верхня (3 квартиль) — 40 000 грн, що вказує на суттєвий розкид пропозицій залежно від сфери та кваліфікації.

Водночас зарплатні очікування кандидатів дещо вищі: медіана за 19 028 резюме становить 30 000 грн. Випливає, що розрив між тим, що пропонують роботодавці, і тим, що просять шукачі роботи, становить приблизно 500 грн. Тому в цілому картина львівського ринку праці виглядає збалансовано.

Попит і пропозиція на ринку праці

У вересні медіанна зарплата у вакансіях у Львові сягнула близько 21 000–34 000 грн на основі понад 2 095 пропозицій. Зміна кількості вакансій порівняно з попереднім місяцем може свідчити як про сезонні коливання ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Водночас кількість кандидатів у вересні також змінилася, а медіана становить приблизно 25 000–42 000 грн на основі понад 8 281 кандидатів. З початком осені традиційно спостерігається пожвавлення активності на ринку праці: частина людей повертається з відпусток та відновлює активний пошук роботи.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Виходить, що у вересні львівський ринок праці 2026 року поступово зміщується у бік кандидата, тож роботодавцям доводиться конкурувати за увагу здобувачів. Наприклад, пропонуючи вищі зарплати та додаткові бонуси.

Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на вересень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Лідером за кількістю вакансій у Львові є сфера робочих спеціальностей та персоналу для дому: 1 462 пропозиції із зарплатою близько 24 243 грн. Далі йдуть логістика, митниця та склад (1 210 вакансій, 32 500 грн) та виробництво, інженерія й технології, яка при цьому пропонує зарплату 29 000 грн на 1 129 вакансій. І це попри більшу кількість резюме порівняно з пропозиціями у логістичній сфері.

Помітний попит спостерігається також у державних установах та місцевому самоврядуванні (612 вакансій, 70 065 грн) і сфері охорони, безпеки та силових структур, де при 583 вакансіях налічується лише 434 резюме, а зарплата сягає 70 065 грн. Тобто конкуренція за кандидатів тут найгостріша серед усіх напрямків.

Натомість у таких сферах, як адміністративний персонал, продажі та робота для студентів без досвіду, кількість резюме суттєво перевищує кількість вакансій. Наприклад, у категорії «Студенти — початок кар'єри» на 687 вакансій припадає понад 2,8 тис. резюме.

Таким чином, на ринку праці Львова спостерігається чіткий структурний дисбаланс, де найгостріший дефіцит кандидатів спостерігається у державному секторі та сфері охорони й безпеки. Там на сотні вакансій припадають лічені десятки-сотні резюме. Натомість у масових і стартових напрямках, як-то адміністративний персонал, продажі та робота для студентів, кількість шукачів помітно перевищує пропозицію.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці Львова у вересні 2026 року, переважають пропозиції у сфері логістики, транспорту та роздрібної торгівлі:

Водій на ліцензовані авто бізнес-класу (Uklon) — 45 000–60 000 грн;

Кур'єр (мото, авто) — 45 000–60 000 грн;

Кур'єр/кур'єрка (вело, мото, авто) — 55 000 грн;

Прибиральниця, клінер, домробітниця — 45 000–55 000 грн;

Водій таксі на авто компанії (Bolt, Uber, Uklon) — 40 000–50 000 грн;

Водій навантажувача (штабелер) — 41 000 грн.

Дещо скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у складській, виробничій сферах та рітейлі:

Комплектувальник, пакувальник, вантажник на склад — 40 000–50 000 грн;

Комплектувальник м'ясного цеху — 36 000–44 000 грн;

Комплектувальник (з бронюванням) — 35 000–45 000 грн.

Загалом ринок пропонує широкий діапазон зарплат навіть у межах однієї професії. Різниця між нижньою та верхньою межею вилки часто сягає 10 000–15 000 грн, що залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності компанії платити за результат.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з березня по вересень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку (з березня по вересень 2026 року) динаміка зарплат у Львові демонструє нерівномірні коливання. Причому як з боку роботодавців, так і з боку кандидатів. Якщо у березні медіанна зарплата у вакансіях становила 27 500 грн, а очікування кандидатів у резюме — 26 280 грн, то до вересня обидва показники змінилися. І тепер медіана у вакансіях сягнула 29 500 грн, а в резюме — 30 000 грн.

Показово, що розрив між пропозицією роботодавців та очікуваннями кандидатів упродовж півроку то скорочувався, то знову зростав. Тобто у березні різниця становила близько 1 200 грн на користь вакансій, а вже у травні та серпні очікування кандидатів, навпаки, випереджали пропозиції роботодавців на 1 500–2 000 грн.

До вересня ж вилка знову звузилася, і тепер медіана резюме перевищує медіану вакансій лише на 500 грн. А отже, зарплатні вимоги кандидатів упродовж усього періоду залишаються доволі близькими до реальних пропозицій ринку.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з березня по вересень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

З березня по вересень 2026 року кількість вакансій у Львові демонструє стійку динаміку на спад. Так, якщо у березні на ринку налічувалося близько 9 015 пропозицій, то до серпня показник скоротився до 8 154 вакансій, а у вересні — до 2 095. Найпомітніша зміна відбулася саме восени, адже показник вересня виявився суттєво нижчим за всі попередні місяці цього періоду.

А от кількість резюме за цей час змінювалася хвилеподібно. Якщо після зниження з 39 346 у березні до мінімуму в 36 565 у травні, влітку активність кандидатів знову почала зростати: до 41 732 у липні та 41 781 у серпні. А у вересні кількість резюме зафіксована на рівні 8 281. І це помітно менше, ніж у попередні місяці.

У результаті у вересні 2026 року співвідношення вакансій і резюме залишається на користь кандидата. Так, на одну вакансію припадає більше 3 резюме, що зберігає конкуренцію серед шукачів роботи за кожну відкриту позицію.

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