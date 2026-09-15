Середня зарплата в Одесі у вересні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Одеси станом на вересень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у вересні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Одесі

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Для початку маленьке пояснення по термінах:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Не плутати із середнім арифметичним, оскільки медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Таким чином, різниця між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. І чим більша ця «вилка», тим більш неоднорідний ринок за рівнем оплати праці.

Отже, станом на вересень 2026 року медіанна зарплата у вакансіях в Одесі становить 29 000 грн на основі 4 861 пропозиції. При цьому нижня межа (1 квартиль) зарплатної вилки складає 20 997 грн, а верхня (3 квартиль) — 40 000 грн, що вказує на суттєвий розкид пропозицій залежно від сфери та кваліфікації.

Водночас зарплатні очікування кандидатів дещо скромніші: медіана за 16 452 резюме становить 25 000 грн. Випливає, що розрив між тим, що пропонують роботодавці, і тим, що просять шукачі роботи, становить приблизно 4 000 грн на користь вакансій. Тому в цілому картина одеського ринку праці виглядає збалансованою: роботодавці готові платити більше, ніж наразі очікують кандидати.

Попит і пропозиція на ринку праці

У вересні медіанна зарплата у вакансіях в Одесі сягнула близько 21 000–34 000 грн на основі понад 1 813 пропозицій.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Водночас кількість кандидатів у вересні також змінилася, а медіана становить приблизно 25 000–42 000 грн на основі понад 6 897 кандидатів. Із завершенням курортного сезону традиційно спостерігається пожвавлення активності на ринку праці: частина людей, які влітку працювали у сфері гостинності й туризму, повертається до пошуку постійної роботи.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Виходить, що у вересні одеський ринок праці 2026 року поступово зміщується у бік кандидата, тож роботодавцям доводиться конкурувати за увагу здобувачів. Наприклад, пропонуючи вищі зарплати та додаткові бонуси.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на вересень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Лідером за кількістю вакансій в Одесі є сфера адміністративного персоналу, водіїв та кур'єрів: 963 пропозиції із зарплатою близько 28 000 грн. Далі йдуть логістика, митниця та склад (891 вакансія, 32 000 грн) та робочі спеціальності й персонал для дому, яка при цьому пропонує зарплату 25 000 грн на 868 вакансій. І це попри більшу кількість резюме порівняно з пропозиціями у сфері адміністративного персоналу.

Помітний попит спостерігається також у державних установах та місцевому самоврядуванні (739 вакансій, 70 000 грн) і сфері охорони, безпеки та силових структур, де при 734 вакансіях налічується лише 477 резюме, а зарплата сягає 70 000 грн. Тобто конкуренція за кандидатів тут найгостріша серед усіх напрямків — що не дивно, зважаючи на близькість Одеси до лінії фронту та роль портового міста в оборонній логістиці.

Натомість у таких сферах, як адміністративний персонал, продажі та робота для студентів без досвіду, кількість резюме суттєво перевищує кількість вакансій. Наприклад, у категорії «Студенти — початок кар'єри» на 528 вакансій припадає понад 2,3 тис. резюме.

Таким чином, на ринку праці Одеси спостерігається чіткий структурний дисбаланс, де найгостріший дефіцит кандидатів фіксують у державному секторі та сфері охорони й безпеки. Там на сотні вакансій припадають лічені десятки-сотні резюме. Натомість у масових і стартових напрямках, як-то адміністративний персонал, продажі та робота для студентів, кількість шукачів помітно перевищує пропозицію.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці Одеси у вересні 2026 року, переважають пропозиції у сфері логістики, транспорту та сфери послуг — традиційно ключових для портового міста:

Водій-далекобійник — 70 000–100 000 грн;

Автомаляр на СТО — 60 000–100 000 грн;

Кур'єр з власним авто (вантажопідйомність 3–10 т) — 50 000–60 000 грн;

Водій зі своїм авто (вантажопідйомність 3–6 т) — 45 000–60 000 грн;

Водій на авто компанії (Uklon, Bolt) — 35 000–65 000 грн;

Кур'єр (піші, вело, мото, авто) — 50 000 грн.

Дещо скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у сфері торгівлі, будівництва та фармацевтичної логістики:

Будівельник-універсал — 30 000–70 000 грн;

Регіональний медичний представник — 38 000–42 000 грн;

Продавець-консультант, молодший сомельє — 30 000–35 000 грн.

Загалом ринок пропонує широкий діапазон зарплат навіть у межах однієї професії. Різниця між нижньою та верхньою межею вилки часто сягає 20 000–40 000 грн, що залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності компанії платити за результат.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з березня по вересень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку (з березня по вересень 2026 року) динаміка зарплат в Одесі демонструє нерівномірні коливання, причому переважно з боку роботодавців: якщо у березні медіанна зарплата у вакансіях становила 27 000 грн, то вже у липні вона підіймалася до 30 000 грн, а до вересня дещо скоригувалася до 29 000 грн. Очікування кандидатів натомість трималися напрочуд стабільно: упродовж усього періоду медіана за резюме залишалася на рівні 25 000 грн.

Показово, що розрив між пропозицією роботодавців та очікуваннями кандидатів упродовж півроку поступово зростав. Якщо у березні різниця становила лише 2 000 грн, то влітку, у розпал туристичного сезону, коли попит на сезонний персонал у сфері гостинності традиційно зростає, роботодавці активніше підвищували ставки, щоб залучити працівників, — розрив сягав 4 500–5 000 грн.

До вересня вилка дещо звузилася, і тепер різниця між медіанами становить 4 000 грн. А отже, зарплатні очікування одеситів упродовж усього періоду залишаються доволі консервативними і менш чутливими до сезонних коливань попиту, ніж пропозиції самих роботодавців.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з березня по вересень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

З березня по вересень 2026 року кількість вакансій в Одесі демонструє стійку динаміку на спад. Так, якщо у березні на ринку налічувалося близько 6 959 пропозицій, то до серпня показник скоротився до 6 880 вакансій, а у вересні — до 1 813. Найпомітніша зміна відбулася саме восени, адже показник вересня виявився суттєво нижчим за всі попередні місяці цього періоду — що частково пояснюється завершенням активного туристичного сезону в місті.

А от кількість резюме за цей час змінювалася хвилеподібно. Якщо після зниження з 35 284 у березні до мінімуму в 32 321 у травні, влітку активність кандидатів знову почала зростати: до 35 981 у липні та 36 245 у серпні. А у вересні кількість резюме зафіксована на рівні 6 897. І це помітно менше, ніж у попередні місяці — оскільки частина сезонних працівників сфери туризму та гостинності завершила контракти й повернулася на ринок праці.

У результаті у вересні 2026 року співвідношення вакансій і резюме залишається на користь кандидата. Так, на одну вакансію припадає більше 3 резюме, що зберігає конкуренцію серед шукачів роботи за кожну відкриту позицію.

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