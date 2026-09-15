Середня зарплата в Києві у вересні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Києва станом на вересень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у вересні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Києві

Середня зарплата на київському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Для початку маленьке пояснення по термінах:

Медіана — значення, яке ділить усі зарплати навпіл: половина пропозицій вища за нього, половина — нижча. Не плутати середнім арифметичним, оскільки медіана не спотворюється поодинокими аномально високими чи низькими показниками.

1 квартиль — межа, нижче якої перебувають 25% зарплат у вибірці. Це орієнтир для нижнього сегмента пропозицій.

3 квартиль — межа, нижче якої перебувають 75% зарплат. Вище цього значення залишається лише чверть найвищих пропозицій.

Таким чином, між 1 та 3 квартилем показує, наскільки широкий розкид зарплат. І чим більша ця «вилка», тим більш неоднорідний ринок за рівнем оплати праці.

Отже, станом на вересень 2026 року медіанна зарплата у вакансіях у Києві становить 37 500 грн на основі 33 345 пропозицій. При цьому нижня межа (1 квартиль) зарплатної вилки складає 27 500 грн, а верхня (3 квартиль) — 52 000 грн, що вказує на суттєвий розкид пропозицій залежно від сфери та кваліфікації.

Водночас зарплатні очікування кандидатів дещо скромніші: медіана за 74 054 резюме становить 35 000 грн. Випливає, що розрив між тим, що пропонують роботодавці, і тим, що просять шукачі роботи, залишається невеликим, тобто близько 2 500 грн Тому в цілому картина столичного ринку праці виглядає збалансовано.

Попит і пропозиція на ринку праці

У вересні медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула близько 36 000–50 000 грн на основі понад 8 057 пропозицій. Зміна кількості вакансій порівняно з попереднім місяцем може свідчити як про сезонні коливання ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Водночас кількість кандидатів у вересні також змінилася, а медіана становить приблизно 26 000–42 000 грн на основі понад 33 359 кандидатів. З початком осені традиційно спостерігається пожвавлення активності на ринку праці: частина людей повертається з відпусток та відновлює активний пошук роботи.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на вересень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Виходить, що у вересні київський ринок праці 2026 року поступово зміщується у бік кандидата, тож роботодавцям доводиться конкурувати за увагу здобувачів. Наприклад, пропонуючи вищі зарплати та додаткові бонуси.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на вересень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Джерело: prozora.robota.ua

Лідером за кількістю вакансій у Києві є сфера робочих спеціальностей та персоналу для дому: 5 790 пропозицій із зарплатою близько 32 500 грн. Далі йдуть торгівля (5 762 вакансії, 34 000 грн) та сфера охорони, безпеки й силових структур, яка при цьому пропонує одну з найвищих зарплат у переліку — 70 500 грн на 5 543 вакансії. І це попри вдвічі меншу кількість резюме порівняно з пропозиціями.

Помітний попит спостерігається також у виробництві, інженерії та технологіях (5 252 вакансії, 40 000 грн) і державному секторі, де при 5 061 вакансії налічується лише 346 резюме. Тобто конкуренція за кандидатів тут найгостріша серед усіх напрямків.

Натомість у таких сферах, як адміністративний персонал, продажі, логістика та робота для студентів без досвіду, кількість резюме суттєво перевищує кількість вакансій. Наприклад, у категорії «Студенти — початок кар'єри» на 4 040 вакансій припадає понад 12 тис. резюме.

Таким чином, на ринку праці Києва спостерігається чіткий структурний дисбаланс, де найгостріший дефіцит кандидатів спостерігається у державному секторі та сфері охорони й безпеки. Там на тисячі вакансій припадають лічені сотні резюме. Натомість у масових і стартових напрямках, як-то адміністративному персоналі, продажах, логістиці та роботі для студентів без досвіду, кількість шукачів помітно перевищує пропозицію.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці Києва у вересні 2026 року, переважають пропозиції у сфері продажів, логістики та роздрібної торгівлі:

Водій-експедитор з власним авто — 110 000–145 000 грн;

Менеджер з продажу нерухомості (рієлтор) — 50 000–200 000 грн;

Менеджер по роботі з клієнтами — 40 000–80 000 грн;

Продавець-консультант (побутова та мобільна техніка) — 35 000–60 000 грн;

Кур'єр (авто, мото, вело) — 50 000–70 000 грн;

Кредитний експерт, касир, оцінювач в ломбард — 40 000–50 000 грн.

Дещо скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у виробничій, логістичній та фінансовій сферах:

Економіст (управлінський облік) — 45 000–50 000 грн;

Менеджер з планування (виробництво) — 40 000–45 000 грн;

Вантажник у нічну зміну — 43 000–43 400 грн.

Загалом ринок пропонує широкий діапазон зарплат навіть у межах однієї професії. Різниця між нижньою та верхньою межею вилки часто сягає 20 000–50 000 грн, що залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності компанії платити за результат.

Як змінювалась кількість резюме та вакансій

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з березня по вересень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку (з березня по вересень 2026 року), динаміка зарплат у Києві демонструє стабільне поступове зростання. Причому, як з боку роботодавців, так і з боку кандидатів. Якщо у березні медіанна зарплата у вакансіях становила 34 500 грн, а очікування кандидатів у резюме — 30 000 грн, то до вересня обидва показники піднялися. І тепер медіана у вакансіях сягнула 37 500 грн, а в резюме — 35 000 грн.

Показово, що розрив між пропозицією роботодавців та очікуваннями кандидатів поступово скорочувався. Тобто навесні різниця сягала 4 000–4 500 грн, а до кінця літа — початку осені звузилася до 2 500 грн. А отже, зарплатні вимоги кандидатів дедалі більше наближаються до реальних пропозицій ринку, а роботодавці більш охоче їх задовольняють, особливо на тлі дефіциту кадрів у низці сфер.

Як змінювалися змінювалися кількість резюме та вакансій (з березня по вересень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

З березня по вересень 2026 року кількість вакансій у Києві демонструє стійку динаміку на спад. Так, якщо у березні на ринку налічувалося близько 56 371 пропозиції, то до серпня показник скоротився до 53 495 вакансій, а у вересні — до 33 345. Найпомітніше падіння відбулося саме восени, адже показник вересня виявився суттєво нижчим за всі попередні місяці цього періоду.

А от кількість резюме за цей час змінювалася хвилеподібно. Якщо після зниження з 162 398 у березні до мінімуму в 153 481 у червні, влітку активність кандидатів знову почала зростати: до 158 825 у липні та 160 498 у серпні. А у вересні кількість резюме зафіксована на рівні 74 054. І м’яко кажучи, це помітно менше, ніж у попередні місяці.

У результаті у вересні 2026 року співвідношення вакансій і резюме залишається на користь кандидата. Так, на одну вакансію припадає більше двох резюме, що зберігає конкуренцію серед шукачів роботи за кожну відкриту позицію.

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