Средняя зарплата в Киеве в сентябре 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда, в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Киева по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в сентябре 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: robota.ua

Для начала небольшое пояснение по терминам:

Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается отдельными аномально высокими или низкими показателями.

1 квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.

3 квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остается лишь четверть самых высоких предложений.

Таким образом, разница между 1 и 3 квартилем показывает, насколько широк разброс зарплат. И чем больше эта «вилка», тем более неоднородным является рынок по уровню оплаты труда.

Итак, по состоянию на сентябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях в Киеве составляет 37 500 грн на основе 33 345 предложений. При этом нижняя граница (1 квартиль) зарплатной вилки составляет 27 500 грн, а верхняя (3 квартиль) — 52 000 грн, что указывает на существенный разброс предложений в зависимости от сферы и квалификации.

В то же время зарплатные ожидания кандидатов несколько скромнее: медиана по 74 054 резюме составляет 35 000 грн. Получается, что разрыв между тем, что предлагают работодатели, и тем, что просят соискатели, остается небольшим, то есть около 2 500 грн. Поэтому в целом картина столичного рынка труда выглядит сбалансированной.

Спрос и предложение на рынке труда

В сентябре медианная зарплата в вакансиях в Киеве достигла примерно 36 000–50 000 грн на основе более 8 057 предложений. Изменение количества вакансий по сравнению с предыдущим месяцем может свидетельствовать как о сезонных колебаниях рынка, так и о дефиците кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

В то же время количество кандидатов в сентябре также изменилось, а медиана составляет примерно 26 000–42 000 грн на основе более 33 359 кандидатов. С началом осени традиционно наблюдается оживление активности на рынке труда: часть людей возвращается из отпусков и возобновляет активный поиск работы.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Получается, что в сентябре киевский рынок труда 2026 года постепенно смещается в сторону кандидата, поэтому работодателям приходится конкурировать за внимание соискателей. Например, предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы.

Самые популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на сентябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

Лидером по количеству вакансий в Киеве является сфера рабочих специальностей и персонала для дома: 5 790 предложений с зарплатой около 32 500 грн. Далее идут торговля (5 762 вакансии, 34 000 грн) и сфера охраны, безопасности и силовых структур, которая при этом предлагает одну из самых высоких зарплат в перечне — 70 500 грн при 5 543 вакансиях. И это несмотря на вдвое меньшее количество резюме по сравнению с предложениями.

Заметный спрос наблюдается также в производстве, инженерии и технологиях (5 252 вакансии, 40 000 грн) и государственном секторе, где при 5 061 вакансии насчитывается всего 346 резюме. То есть конкуренция за кандидатов здесь самая острая среди всех направлений.

Вместо этого в таких сферах, как административный персонал, продажи, логистика и работа для студентов без опыта, количество резюме существенно превышает количество вакансий. Например, в категории «Студенты — начало карьеры» на 4 040 вакансий приходится более 12 тыс. резюме.

Таким образом, на рынке труда Киева наблюдается четкий структурный дисбаланс, где наиболее острый дефицит кандидатов наблюдается в государственном секторе и сфере охраны и безопасности. Там на тысячи вакансий приходится всего несколько сотен резюме. В то же время в массовых и стартовых направлениях, таких как административный персонал, продажи, логистика и работа для студентов без опыта, количество соискателей заметно превышает предложение.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Среди вакансий, которые появляются на рынке труда Киева в сентябре 2026 года, преобладают предложения в сфере продаж, логистики и розничной торговли:

Водитель-экспедитор на собственном авто — 110 000–145 000 грн;

Менеджер по продаже недвижимости (риелтор) — 50 000–200 000 грн;

Менеджер по работе с клиентами — 40 000–80 000 грн;

Продавец-консультант (бытовая и мобильная техника) — 35 000–60 000 грн;

Курьер (авто, мото, вело) — 50 000–70 000 грн;

Кредитный эксперт, кассир, оценщик в ломбарде — 40 000–50 000 грн.

Несколько более скромные, но стабильные предложения фиксируют в производственной, логистической и финансовой сферах:

Экономист (управленческий учет) — 45 000–50 000 грн;

Менеджер по планированию (производство) — 40 000–45 000 грн;

Грузчик в ночную смену — 43 000–43 400 грн.

В целом рынок предлагает широкий диапазон зарплат даже в пределах одной профессии. Разница между нижней и верхней границей вилки часто достигает 20 000–50 000 грн, что зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности компании платить за результат.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с марта по сентябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

За последние полгода (с марта по сентябрь 2026 года) динамика зарплат в Киеве демонстрирует стабильный постепенный рост. Причем как со стороны работодателей, так и со стороны кандидатов. Если в марте медианная зарплата в вакансиях составляла 34 500 грн, а ожидания кандидатов в резюме — 30 000 грн, то к сентябрю оба показателя выросли. И теперь медиана в вакансиях достигла 37 500 грн, а в резюме — 35 000 грн.

Показательно, что разрыв между предложением работодателей и ожиданиями кандидатов постепенно сокращался. То есть весной разница достигала 4 000–4 500 грн, а к концу лета — началу осени сузилась до 2 500 грн. А значит, зарплатные требования кандидатов все больше приближаются к реальным предложениям рынка, а работодатели охотнее их удовлетворяют, особенно на фоне дефицита кадров в ряде сфер.

Как менялось количество резюме и вакансий (с марта по сентябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

С марта по сентябрь 2026 года количество вакансий в Киеве демонстрирует устойчивую динамику на спад. Так, если в марте на рынке насчитывалось около 56 371 предложения, то к августу показатель сократился до 53 495 вакансий, а в сентябре — до 33 345. Наиболее заметное падение произошло именно осенью, поскольку показатель сентября оказался существенно ниже всех предыдущих месяцев этого периода.

А вот количество резюме за это время менялось волнообразно. Если после снижения со 162 398 в марте до минимума в 153 481 в июне летом активность кандидатов снова начала расти: до 158 825 в июле и 160 498 в августе. А в сентябре количество резюме зафиксировано на уровне 74 054. И, мягко говоря, это заметно меньше, чем в предыдущие месяцы.

В результате в сентябре 2026 года соотношение вакансий и резюме остается в пользу кандидата. Так, на одну вакансию приходится более двух резюме, что сохраняет конкуренцию среди соискателей за каждую открытую позицию.

Читайте также: