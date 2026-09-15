Средняя зарплата в Одессе в сентябре 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда, в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Одессы по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в сентябре 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Для начала небольшое пояснение по терминам:

Медиана — значение, которое делит все зарплаты пополам: половина предложений выше него, половина — ниже. Не следует путать со средним арифметическим, поскольку медиана не искажается отдельными аномально высокими или низкими показателями.

1 квартиль — граница, ниже которой находятся 25% зарплат в выборке. Это ориентир для нижнего сегмента предложений.

3 квартиль — граница, ниже которой находятся 75% зарплат. Выше этого значения остается лишь четверть самых высоких предложений.

Таким образом, разница между 1 и 3 квартилем показывает, насколько широк разброс зарплат. И чем больше эта «вилка», тем более неоднородным является рынок по уровню оплаты труда.

Итак, по состоянию на сентябрь 2026 года медианная зарплата в вакансиях в Одессе составляет 29 000 грн на основе 4 861 предложения. При этом нижняя граница (1 квартиль) зарплатной вилки составляет 20 997 грн, а верхняя (3 квартиль) — 40 000 грн, что указывает на существенный разброс предложений в зависимости от сферы и квалификации.

В то же время зарплатные ожидания кандидатов несколько скромнее: медиана по 16 452 резюме составляет 25 000 грн. Получается, что разрыв между тем, что предлагают работодатели, и тем, что просят соискатели, составляет примерно 4 000 грн в пользу вакансий. Поэтому в целом картина одесского рынка труда выглядит сбалансированной: работодатели готовы платить больше, чем в настоящее время ожидают кандидаты.

Спрос и предложение на рынке труда

В сентябре медианная зарплата в вакансиях в Одессе достигла примерно 21 000–34 000 грн на основе более 1 813 предложений.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

В то же время количество кандидатов в сентябре также изменилось, а медиана составляет примерно 25 000–42 000 грн на основе более 6 897 кандидатов. С завершением курортного сезона традиционно наблюдается оживление активности на рынке труда: часть людей, которые летом работали в сфере гостеприимства и туризма, возвращается к поиску постоянной работы.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на сентябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Получается, что в сентябре одесский рынок труда 2026 года постепенно смещается в сторону кандидата, поэтому работодателям приходится конкурировать за внимание соискателей. Например, предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы.

Самые популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на сентябрь 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству вакансий

Источник: prozora.robota.ua

Лидером по количеству вакансий в Одессе является сфера административного персонала, водителей и курьеров: 963 предложения с зарплатой около 28 000 грн. Далее идут логистика, таможня и склад (891 вакансия, 32 000 грн) и рабочие специальности и персонал для дома, которые при этом предлагают зарплату 25 000 грн при 868 вакансиях. И это несмотря на большее количество резюме по сравнению с предложениями в сфере административного персонала.

Заметный спрос наблюдается также в государственных учреждениях и местном самоуправлении (739 вакансий, 70 000 грн) и сфере охраны, безопасности и силовых структур, где при 734 вакансиях насчитывается всего 477 резюме, а зарплата достигает 70 000 грн. То есть конкуренция за кандидатов здесь самая острая среди всех направлений — что неудивительно, учитывая близость Одессы к линии фронта и роль портового города в оборонной логистике.

Вместо этого в таких сферах, как административный персонал, продажи и работа для студентов без опыта, количество резюме существенно превышает количество вакансий. Например, в категории «Студенты — начало карьеры» на 528 вакансий приходится более 2,3 тыс. резюме.

Таким образом, на рынке труда Одессы наблюдается четкий структурный дисбаланс, где наиболее острый дефицит кандидатов фиксируется в государственном секторе и сфере охраны и безопасности. Там на сотни вакансий приходится всего несколько десятков — сотен резюме. В то же время в массовых и стартовых направлениях, таких как административный персонал, продажи и работа для студентов, количество соискателей заметно превышает предложение.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Среди вакансий, которые появляются на рынке труда Одессы в сентябре 2026 года, преобладают предложения в сфере логистики, транспорта и сферы услуг — традиционно ключевых для портового города:

Водитель-дальнобойщик — 70 000–100 000 грн;

Автомаляр на СТО — 60 000–100 000 грн;

Курьер на собственном авто (грузоподъемность 3–10 т) — 50 000–60 000 грн;

Водитель со своим авто (грузоподъемность 3–6 т) — 45 000–60 000 грн;

Водитель на автомобиле компании (Uklon, Bolt) — 35 000–65 000 грн;

Курьер (пеший, вело, мото, авто) — 50 000 грн.

Несколько более скромные, но стабильные предложения фиксируют в сфере торговли, строительства и фармацевтической логистики:

Строитель-универсал — 30 000–70 000 грн;

Региональный медицинский представитель — 38 000–42 000 грн;

Продавец-консультант, младший сомелье — 30 000–35 000 грн.

В целом рынок предлагает широкий диапазон зарплат даже в пределах одной профессии. Разница между нижней и верхней границей вилки часто достигает 20 000–40 000 грн, что зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности компании платить за результат.

Как менялось количество резюме и вакансий

Как менялись зарплаты за последние полгода (с марта по сентябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

За последние полгода (с марта по сентябрь 2026 года) динамика зарплат в Одессе демонстрирует неравномерные колебания, причем преимущественно со стороны работодателей: если в марте медианная зарплата в вакансиях составляла 27 000 грн, то уже в июле она поднялась до 30 000 грн, а к сентябрю несколько скорректировалась до 29 000 грн. Ожидания кандидатов, напротив, оставались удивительно стабильными: в течение всего периода медиана по резюме сохранялась на уровне 25 000 грн.

Показательно, что разрыв между предложением работодателей и ожиданиями кандидатов в течение полугода постепенно увеличивался. Если в марте разница составляла всего 2 000 грн, то летом, в разгар туристического сезона, когда спрос на сезонный персонал в сфере гостеприимства традиционно растет, работодатели активнее повышали ставки, чтобы привлечь работников, — разрыв достигал 4 500–5 000 грн.

К сентябрю вилка несколько сузилась, и теперь разница между медианами составляет 4 000 грн. А значит, зарплатные ожидания одесситов в течение всего периода остаются довольно консервативными и менее чувствительными к сезонным колебаниям спроса, чем предложения самих работодателей.

Как менялось количество резюме и вакансий (с марта по сентябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

С марта по сентябрь 2026 года количество вакансий в Одессе демонстрирует устойчивую динамику на спад. Так, если в марте на рынке насчитывалось около 6 959 предложений, то к августу показатель сократился до 6 880 вакансий, а в сентябре — до 1 813. Наиболее заметное изменение произошло именно осенью, поскольку показатель сентября оказался существенно ниже всех предыдущих месяцев этого периода — что частично объясняется завершением активного туристического сезона в городе.

А вот количество резюме за это время менялось волнообразно. Если после снижения с 35 284 в марте до минимума в 32 321 в мае летом активность кандидатов снова начала расти: до 35 981 в июле и 36 245 в августе. А в сентябре количество резюме зафиксировано на уровне 6 897. И это заметно меньше, чем в предыдущие месяцы, поскольку часть сезонных работников сферы туризма и гостеприимства завершила контракты и вернулась на рынок труда.

В результате в сентябре 2026 года соотношение вакансий и резюме остается в пользу кандидата. Так, на одну вакансию приходится более 3 резюме, что сохраняет конкуренцию среди соискателей за каждую открытую позицию.

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