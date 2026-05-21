Работодатели в Украине вдвое чаще компенсируют аренду жилья сотрудникам — данные OLX.

Количество вакансий, где работодатель предлагает денежную компенсацию аренды, за год выросло на 60%, свидетельствуют данные OLX Работа. Больше таких предложений — в производстве, строительстве и логистике, а зарплаты в вакансиях с жильем превышают рыночные на 30–50%.

Сколько таких вакансий и больше ли их?

По состоянию на май 2026 года на Work.ua размещено 2608 вакансий с предложением жилья или компенсацией аренды от 1328 работодателей. Год назад, в мае 2025-го, таких объявлений было 2647 — то есть количество практически не изменилось.

На OLX Работа вакансий с фильтром "с проживанием" в апреле 2026-го были на 6% меньше, чем в апреле 2025-го. Но здесь важен контекст: в целом количество объявлений на платформе за год сократилось на 2%, поэтому в пропорциональном измерении доля "жилищных" вакансий осталась стабильной - около 12% всех вакансий на платформе.

Отдельно стоит выделить узкий, но растущий сегмент – вакансии, где работодатель прямо указывает на компенсацию проживания (а не предоставление жилья в натуре). Таких объявлений на OLX немного, однако по сравнению с годом к году их стало на 60% больше. Это сигнал: часть работодателей переходит от предоставления корпоративного общежития или комнаты к денежной компенсации – более гибкого формата, более удобного для обеих сторон.

Где больше всего вакансий с жильем

Данные двух платформ несколько отличаются по структуре, но общая картина совпадает.

На Work.ua тройка лидеров среди отраслей:

Гостинично-ресторанный бизнес

Розничная торговля

Строительство

На OLX Работа безоговорочный лидер — производство и рабочие специальности: количество таких вакансий в апреле 2026-го было на 17% больше, чем годом ранее. Среди конкретных должностей с наибольшим количеством предложений:

Разнорабочий (строительство и производство)

Водитель (логистика, склад, доставка)

Охранник

Строитель

Сиделка (клининг, домашний персонал)

Грузчик

Общее в этих позициях — физический труд, нередко вахтенный или разъездной характер работы, а также локации, до которых нелегко добираться каждый день. Поэтому жилье становится инструментом привлечения, а не просто бонусом.

Сколько платят в вакансиях с жильем

Ключевая цифра, объясняющая логику таких предложений: медианные зарплаты в вакансиях с проживанием существенно выше рыночных по тем же профессиям.

По данным OLX Работа, разница существенна во всех категориях. Наибольший разрыв — у грузчиков: медианная зарплата в вакансиях с жильем составляет 32 500 грн, что на 48% выше общерыночного показателя по этой профессии. Почти такой же разрыв у разнорабочих плюс 41% в производственном секторе (31 800 грн) и плюс 40% в строительстве (35 000 грн). Водители с жильем получают медиане 45 000 грн - на 39% больше рынка, строители - 55 000 грн с превышением на 29%.

Даже в более "тихих" категориях разница ощутима: сиделки — 18 000 грн (+32% к рынку), охранники — 17 500 грн (+13%).

Грузчик с жильем получает почти вдвое больше, чем средний грузчик без него. Строитель – на треть больше. Даже охранник, где разница наименьшая, получает на 13% выше рынка.

Это означает, что релокация с работой становится финансово выгодной даже для тех, кто мог найти работу в своем городе. Работодатели фактически покупают готовность кандидата переехать, компенсируя и риски, и неудобства.

Хотят ли этого сами кандидаты?

Интересный парадокс: несмотря на стабильное предложение спрос на вакансии с жильем среди кандидатов снизился. На OLX Работа в апреле 2026 года отзывов на такие вакансии было на 15% меньше, чем год назад. При этом общий спрос на работу за тот же период несколько вырос — на 2%.

Work.ua также фиксирует эту тенденцию: в большинстве отраслей вакансии с проживанием получают значительно меньше отзывов, чем без него. Исключение – гостинично-ресторанный бизнес и пищевая промышленность, где показатели почти одинаковы. Возможно, в этих секторах кандидаты уже привыкли к разъездному или сезонному характеру работы.

Снижение спроса на "жилищные" вакансии - не обязательно плохая новость. Это может означать, что часть ВПЛ уже обустроилась и не ищет работу вместе с жильем. Или же кандидаты стали более требовательными: по данным OLX Работа, важным фактором конкуренции за работников является гибкость — график, формат работы (офис, дистанционно, гибрид), близость к дому. Предложение жить где скажут – это противоположность гибкости.

Контекст: кадровый дефицит и новые источники рабочей силы

Вакансии с жильем существуют не в вакууме. Они — один из симптомов более широкой проблемы: дефицит кадров, наиболее ощутимый в рабочих специальностях, строительстве и логистике. Параллельно назревает кризис в медицине и образовании.

Работодатели адаптируются. По наблюдениям OLX Работа, компании становятся более открытыми для нетрадиционных групп кандидатов: людей с инвалидностью, старшего возраста, ветеранов, женщин на традиционно мужские должности. Растет внимание к переобучению и внутренней адаптации работников.

Отдельный набирающий обороты в 2026 году тренд — привлечение иностранцев. Пока это не массовое явление, но в строительстве и производстве оно уже заметно. Аналитики прогнозируют, что это движение будет усиливаться.

В этом контексте жилье от работодателя — не просто бонус, а инструмент логистики труда: способ доставить человека туда, где есть работа, и удержать его достаточно долго. Для ВПЛ это может быть спасительным кругом — одновременное решение двух проблем: занятости и крыши над головой.

Рынок вакансий с жильем в Украине в 2025-2026 годах остается стабильным по объему - около 12% от всех объявлений на OLX, более 2 600 активных позиций на Work.ua. Растет, хоть и с низкой базы, сегмент компенсации аренды. Главные отрасли - производство, строительство, гостинично-ресторанный бизнес, логистика. Зарплаты в таких вакансиях на 30–50% выше среднерыночных по тем же профессиям.

Спрос со стороны кандидатов несколько остыл – люди хотят гибкости, а не корпоративного общежития. Но для тех, кто действительно нуждается и в работе, и в местах жизни, эти вакансии остаются реальной возможностью — и финансово более привлекательной, чем может показаться на первый взгляд.