Роботодавці в Україні вдвічі частіше компенсують оренду житла співробітникам — дані OLX Робота

Кількість вакансій, де роботодавець пропонує грошову компенсацію оренди, за рік зросла на 60%, свідчать дані OLX Робота. Найбільше таких пропозицій — у виробництві, будівництві та логістиці, а зарплати у вакансіях із житлом перевищують ринкові на 30–50%.

Скільки таких вакансій і чи їх більшає?

Станом на травень 2026 року на Work.ua розміщено 2 608 вакансій із пропозицією житла або компенсацією оренди від 1 328 роботодавців. Рік тому, у травні 2025-го, таких оголошень було 2 647 — тобто кількість практично не змінилась.

На OLX Робота вакансії з фільтром "з проживанням" у квітні 2026-го були на 6% меншими, ніж у квітні 2025-го. Але тут важливий контекст: загалом кількість оголошень на платформі за рік скоротилась на 2%, тому в пропорційному вимірі частка "житлових" вакансій залишилась стабільною — близько 12% від усіх вакансій на платформі.

Окремо варто виділити вузький, але зростаючий сегмент — вакансії, де роботодавець прямо вказує на компенсацію проживання (а не надання житла в натурі). Таких оголошень на OLX небагато, проте в порівнянні рік до року їх стало на 60% більше. Це сигнал: частина роботодавців переходить від надання корпоративного гуртожитку чи кімнати до грошової компенсації — гнучкішого формату, зручнішого для обох сторін.

Де найбільше вакансій із житлом

Дані двох платформ дещо відрізняються за структурою, але загальна картина збігається.

На Work.ua трійка лідерів серед галузей:

Готельно-ресторанний бізнес

Роздрібна торгівля

Будівництво

На OLX Робота беззаперечний лідер — виробництво та робітничі спеціальності: кількість таких вакансій у квітні 2026-го була на 17% більшою, ніж роком раніше. Серед конкретних посад із найбільшою кількістю пропозицій:

Різноробочий (будівництво і виробництво)

Водій (логістика, склад, доставка)

Охоронець

Будівельник

Доглядальниця (клінінг, домашній персонал)

Вантажник

Спільне в цих позиціях — фізична праця, нерідко вахтовий або роз'їзний характер роботи, а також локації, до яких нелегко добиратись щодня. Саме тому житло стає інструментом залучення, а не просто бонусом.

Скільки платять у вакансіях із житлом

Ключова цифра, яка пояснює логіку таких пропозицій: медіанні зарплати у вакансіях із проживанням суттєво вищі за ринкові по тих самих професіях.

За даними OLX Робота, різниця є суттєвою в усіх категоріях. Найбільший розрив — у вантажників: медіанна зарплата у вакансіях із житлом складає 32 500 грн, що на 48% вище за загальноринковий показник по цій професії. Майже такий самий розрив у різноробочих — плюс 41% у виробничому секторі (31 800 грн) і плюс 40% у будівництві (35 000 грн). Водії з житлом отримують медіанні 45 000 грн — на 39% більше за ринок, будівельники — 55 000 грн із перевищенням на 29%.

Навіть у "тихіших" категоріях різниця відчутна: доглядальниці — 18 000 грн (+32% до ринку), охоронці — 17 500 грн (+13%).

Вантажник із житлом отримує майже вдвічі більше, ніж середній вантажник без нього. Будівельник — на третину більше. Навіть охоронець, де різниця найменша, отримує на 13% вище за ринок.

Це означає, що релокація з роботою стає фінансово вигідною навіть для тих, хто міг би знайти роботу у своєму місті. Роботодавці фактично купують готовність кандидата переїхати, компенсуючи і ризики, і незручності.

Чи хочуть цього самі кандидати?

Цікавий парадокс: незважаючи на стабільну пропозицію, попит на вакансії з житлом серед кандидатів знизився. На OLX Робота у квітні 2026-го відгуків на такі вакансії було на 15% менше, ніж рік тому. При цьому загальний попит на роботу за той самий період трохи зріс — на 2%.

Work.ua також фіксує цю тенденцію: у більшості галузей вакансії з проживанням отримують суттєво менше відгуків, ніж без нього. Виняток — готельно-ресторанний бізнес і харчова промисловість, де показники майже однакові. Можливо, у цих секторах кандидати вже звикли до роз'їзного або сезонного характеру роботи.

Зниження попиту на "житлові" вакансії — не обов'язково погана новина. Це може означати, що частина ВПО вже облаштувалась і не шукає роботу разом з житлом. Або ж що кандидати стали більш вибагливими: за даними OLX Робота, важливим фактором конкуренції за працівників є гнучкість — графік, формат роботи (офіс, дистанційно, гібрид), близькість до дому. Пропозиція жити де скажуть — це протилежність гнучкості.

Контекст: кадровий дефіцит і нові джерела робочої сили

Вакансії з житлом існують не у вакуумі. Вони — один із симптомів ширшої проблеми: дефіциту кадрів, який найбільш відчутний у робітничих спеціальностях, будівництві та логістиці. Паралельно назріває криза в медицині та освіті.

Роботодавці адаптуються. За спостереженнями OLX Робота, компанії стають більш відкритими до нетрадиційних груп кандидатів: людей з інвалідністю, старшого віку, ветеранів, жінок на традиційно чоловічі посади. Зростає увага до перенавчання і внутрішньої адаптації працівників.

Окремий тренд, який набирає обертів у 2026 році, — залучення іноземців. Поки що це не масове явище, але в будівництві та виробництві воно вже помітне. Аналітики прогнозують, що цей рух посилюватиметься.

У цьому контексті житло від роботодавця — не просто бонус, а інструмент логістики праці: спосіб доставити людину туди, де є робота, і утримати її там достатньо довго. Для ВПО це може бути рятівним колом — одночасне вирішення двох проблем: зайнятості та даху над головою.

Ринок вакансій із житлом в Україні у 2025–2026 роках залишається стабільним за обсягом — близько 12% від усіх оголошень на OLX, понад 2 600 активних позицій на Work.ua. Зростає, хоч і з низької бази, сегмент компенсації оренди. Головні галузі — виробництво, будівництво, готельно-ресторанний бізнес, логістика. Зарплати у таких вакансіях на 30–50% вищі за середньоринкові по тих самих професіях.

Попит з боку кандидатів дещо охолов — люди хочуть гнучкості, а не корпоративного гуртожитку. Але для тих, хто справді потребує і роботи, і місця для життя, ці вакансії залишаються реальною можливістю — і фінансово привабливішою, ніж може здатися на перший погляд.