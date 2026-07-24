Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 24 липня

Станом на 24 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю тримаються на високому рівні. Черешня незначно подешевшала. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 24 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 30-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-60 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 160-180 грн +0% Черешня 120-170 грн -3,23% Лохина 120-160 грн +7,69%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 74,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 170 грн/кг (+36% до початку місяця), а черешню – по 150 грн/кг (+66,7%).

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 140 гривень. На початку другого літнього місяця оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Нектарин подешевшав одразу на 25% — в середньому до 90 грн/кг. Ціни на груші знизилися на 9,09% до 40-65 грн/кг.

На ринку також можна знайти баштанні по прийнятним цінам. Так, за диню продавці просять від 30 до 50 гривень за кілограм, тоді як кавуни значно дешевші – здебільшого в межах 13-15 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.