UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Кредиты украинцев выросли почти на 40%: почему НБУ ожидает замедление

НБУ
Кредиты украинцев выросли почти на 40%

Объем чистых гривневых кредитов населению в Украине в октябре 2026 г. вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бизнеса — на 31%. Несмотря на высокие темпы кредитования, Национальный банк Украины предупреждает о возможном замедлении из-за усиления российских обстрелов, ухудшения ситуации безопасности и повышения налогов для банков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

По данным регулятора, банки продолжают активно кредитовать население и предприятия. В то же время дальнейший рост кредитных портфелей может замедлиться.

В частности, усиление российских атак и ухудшение ситуации безопасности негативно влияют на деловую активность, а следовательно, и на готовность предприятий привлекать заемные средства.

По результатам последнего опроса банков по условиям кредитования оценка роста спроса бизнеса на новые кредиты оказалась самой низкой с середины 2025 года.

Еще одним фактором, который может сдерживать кредитование, в НБУ называют очередное введение повышенной ставки налога на прибыль банков. Это будет сокращать их возможности наращивать кредитные портфели.

Почему кредитование растет при войне

В Нацбанке отмечают, что для оценки реальной динамики кредитования важно учитывать именно чистые кредиты, то есть за вычетом сформированных резервов под кредитные убытки.

Валовой кредитный портфель банков сократился из-за списания государственными банками значительного объема старых неработающих кредитов в декабре 2025 года.

Этот эффект будет продолжать влиять на годовые показатели валового кредитования в течение 2026 г., хотя фактически банки не снижали кредитной активности.

Для поддержки кредитования НБУ продолжает реализовывать соответствующую стратегию. В частности, в 2026 году регулятор уже ввел четыре пакета изменений, направленных на расширение доступа к финансированию предприятий в секторах, критически важных для обороноспособности страны.

Сколько денег украинцы и бизнес держат в банках

В то же время в Украине продолжают расти остатки средств на банковских счетах.

В октябре объем гривневых средств бизнеса увеличился на 22% в годовом исчислении, а население - на 15%.

Это свидетельствует о дальнейшем росте гривневых ресурсов, размещенных клиентами в банковской системе.

В НБУ отмечают, что данные оперативные показатели могут быть уточнены после получения полной месячной отчетности банков.

Напомним, ранее украинские банки ужесточили требования к кредитованию бизнеса. В третьем квартале 2026 года финансовые учреждения повысили ставки и требования к залогу, а доля одобренных кредитных заявок сократилась впервые с середины 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности