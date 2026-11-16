Кредиты украинцев выросли почти на 40%: почему НБУ ожидает замедление

Объем чистых гривневых кредитов населению в Украине в октябре 2026 г. вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бизнеса — на 31%. Несмотря на высокие темпы кредитования, Национальный банк Украины предупреждает о возможном замедлении из-за усиления российских обстрелов, ухудшения ситуации безопасности и повышения налогов для банков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

По данным регулятора, банки продолжают активно кредитовать население и предприятия. В то же время дальнейший рост кредитных портфелей может замедлиться.

В частности, усиление российских атак и ухудшение ситуации безопасности негативно влияют на деловую активность, а следовательно, и на готовность предприятий привлекать заемные средства.

По результатам последнего опроса банков по условиям кредитования оценка роста спроса бизнеса на новые кредиты оказалась самой низкой с середины 2025 года.

Еще одним фактором, который может сдерживать кредитование, в НБУ называют очередное введение повышенной ставки налога на прибыль банков. Это будет сокращать их возможности наращивать кредитные портфели.

Почему кредитование растет при войне

В Нацбанке отмечают, что для оценки реальной динамики кредитования важно учитывать именно чистые кредиты, то есть за вычетом сформированных резервов под кредитные убытки.

Валовой кредитный портфель банков сократился из-за списания государственными банками значительного объема старых неработающих кредитов в декабре 2025 года.

Этот эффект будет продолжать влиять на годовые показатели валового кредитования в течение 2026 г., хотя фактически банки не снижали кредитной активности.

Для поддержки кредитования НБУ продолжает реализовывать соответствующую стратегию. В частности, в 2026 году регулятор уже ввел четыре пакета изменений, направленных на расширение доступа к финансированию предприятий в секторах, критически важных для обороноспособности страны.

Сколько денег украинцы и бизнес держат в банках

В то же время в Украине продолжают расти остатки средств на банковских счетах.

В октябре объем гривневых средств бизнеса увеличился на 22% в годовом исчислении, а население - на 15%.

Это свидетельствует о дальнейшем росте гривневых ресурсов, размещенных клиентами в банковской системе.

В НБУ отмечают, что данные оперативные показатели могут быть уточнены после получения полной месячной отчетности банков.

Напомним, ранее украинские банки ужесточили требования к кредитованию бизнеса. В третьем квартале 2026 года финансовые учреждения повысили ставки и требования к залогу, а доля одобренных кредитных заявок сократилась впервые с середины 2024 года.