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Lenovo привлечет $2 млрд от международных банков для удешевления своих долгов

Lenovo
Lenovo привлечет $2 млрд от международных банков для удешевления своих долгов / Shutterstock

Lenovo Group планирует привлечь кредит на сумму 2 миллиарда долларов по более низкой стоимости обслуживания, чем предыдущий инструмент финансирования, который планируется погасить.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Пятилетний кредит уже был передан на синдикацию. Его стоимость установлена на уровне 75 базисных пунктов сверх ставки Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Это заметно выгоднее при аналогичном кредите 2022 года, когда маржа составляла 110 базисных пунктов плюс корректирующий спрэд над SOFR через переход от индикатора Libor.

Ситуация на кредитном рынке Азии

Азиатские банки охотно кредитуют крупные компании из КНР из-за общего спада на рынке займов в Азии, где китайские заемщики все чаще привлекают более дешевые ресурсы внутри страны. В этом году зафиксировано только 54 оффшорных кредитных соглашения китайских компаний, которые являются минимумом за 17 лет.

Однако общий объем заимствований вырос до 56,1 млрд долларов против 38,4 млрд в прошлом году благодаря кредиту разработчика TikTok компании ByteDance на 29,6 млрд долларов с маржей 68 базисных пунктов над SOFR. Кроме того, производитель смартфонов Oppo привлекает ссуду на 1,2 млрд долларов с маржой 50 базисных пунктов.

Координаторами новой кредитной программы Lenovo выступают BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, HSBC Holdings и JPMorgan Chase Bank Hong Kong. Все стороны отказались от официальных комментариев.

Рост сегмента ИИ и финансовые планы

Выход на рынок заимствований происходит на фоне развития направления ИИ-инфраструктуры: в завершившемся в июне квартале выручка компании выросла на 43%, после чего Lenovo также повысила прогноз на финансовый год.

В то же время, в октябре акции производителя снизились примерно на 25% из-за беспокойства инвесторов быстрым расширением проектов в сфере искусственного интеллекта, хотя за последний год ценные бумаги в целом выросли примерно на 125%.

Напомним, ранее Lenovo привлекла 2 миллиарда долларов за счет конвертируемых облигаций, когда китайская технологическая корпорация продала семилетние ценные бумаги на фоне стремительного удорожания своих акций и высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта.

Автор:
Максим Кольц

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