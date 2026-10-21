Lenovo залучить $2 млрд від міжнародних банків для здешевлення своїх боргів

Компанія Lenovo Group планує залучити кредит на суму 2 мільярди доларів за нижчою вартістю обслуговування, ніж попередній інструмент фінансування, який планується погасити.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

П'ятирічний кредит уже передали на синдикацію. Його вартість встановлена на рівні 75 базисних пунктів понад ставку Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Це помітно вигідніше за умови аналогічного кредиту 2022 року, коли маржа становила 110 базисних пунктів плюс коригувальний спред над SOFR через перехід від індикатора Libor.

Ситуація на кредитному ринку Азії

Азійські банки охоче кредитують великі компанії з КНР через загальний спад на ринку позик в Азії, де китайські позичальники все частіше залучають дешевші ресурси всередині країни. Цього року зафіксовано лише 54 офшорні кредитні угоди китайських компаній, що є мінімумом за 17 років.

Проте загальний обсяг запозичень зріс до 56,1 млрд доларів проти 38,4 млрд торік завдяки кредиту розробника TikTok, компанії ByteDance, на 29,6 млрд доларів із маржею 68 базисних пунктів над SOFR. Крім того, виробник смартфонів Oppo залучає позику на 1,2 млрд доларів із маржею 50 базисних пунктів.

Координаторами нової кредитної програми Lenovo виступають BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, HSBC Holdings та JPMorgan Chase Bank Hong Kong. Усі сторони відмовилися від офіційних коментарів.

Зростання сегмента ШІ та фінансові плани

Вихід на ринок запозичень відбувається на тлі розвитку напряму ШІ-інфраструктури: у кварталі, що завершився в червні, виручка компанії зросла на 43%, після чого Lenovo також підвищила прогноз на фінансовий рік.

Водночас у жовтні акції виробника знизилися приблизно на 25% через занепокоєння інвесторів швидким розширенням проєктів у сфері штучного інтелекту, хоча за останній рік цінні папери загалом зросли приблизно на 125%.

Нагадаємо, раніше Lenovo залучила 2 мільярди доларів за рахунок конвертованих облігацій, коли китайська технологічна корпорація продала семирічні цінні папери на тлі стрімкого подорожчання своїх акцій та високого попиту на обладнання для штучного інтелекту.