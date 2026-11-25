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В Украине упростили оформление документов для выезда за границу: новая услуга в "Дії"
В Украине расширили возможности оформления выписки о несудимости с апостилем. Теперь заказать документ для трудоустройства, обучения или решения других вопросов за рубежом можно не только в мобильном приложении "Дія", но и на вебпортале. Кроме того, услугу начинают тестировать в ЦНАПах десяти городов.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.
Апостиль подтверждает подлинность подписи на документе для его использования в государствах — участниках Гаагской конвенции.
Благодаря новой возможности пользователям не нужно отдельно заказывать выписку о несудимости, а затем обращаться для проставления апостиля.
Как заказать выписку о несудимости с апостилем
Чтобы оформить документ, необходимо авторизироваться на портале "Дія", перейти в раздел "Справки и подъемники" и выбрать услугу "Выписка о несудимости".
После этого необходимо заполнить электронную форму и отправить заявление.
Альтернативный способ оформления – через онлайн-сервис Министерства внутренних дел "Единое окно".
В каких городах услуга появится в ЦНАПах
Кроме онлайн-оформления услугу начинают тестировать в центрах предоставления административных услуг десяти городов Украины.
Заказать выписку о несудимости с апостилем можно будет во Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Николаеве, Сумах, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове и Днепре.
После завершения тестирования услугу планируется распространить на другие ЦНАПы Украины.
Напомним, ранее в Украине запустили оформление выдержки о несудимости с апостилем из-за мобильного приложения "Дія". Услуга стала доступной для пользователей от 14 лет, авторизованных в приложении, имеющих налоговый номер и соответствующий документ, удостоверяющий личность.