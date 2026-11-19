Специальный суд Великобритании по надзору за тайной слежкой постановил, что правительство не доказало угрозы национальной безопасности от раскрытия факта требования к Apple создать доступ к зашифрованным облачным данным клиентов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Из-за чего вспыхнул спор

Конфликт между Лондоном и технологическим гигантом начался в прошлом году, когда британские власти обязали компанию создать технический механизм для получения доступа к глобальным данным пользователей в облачных сервисах.

Спор касается функции расширенной защиты iCloud, шифрующей текстовые сообщения и резервные копии устройств. В феврале 2025 года в ответ на юридические требования Лондона Apple отключила эту опцию для британских пользователей.

Правозащитники и Apple выступили против секретности

Правительство пыталось засекретить процесс, отказываясь даже подтвердить отправку сообщения о технических возможностях, которое обязывает убрать шифрование. Отдельные жалобы против секретности подали Apple и правозащитные организации Privacy International и Liberty.

В Privacy International решение суда назвали победой прозрачности, отметив общественный интерес к безопасности устройств.

В Министерстве внутренних дел Великобритании назвали определение суда чисто процедурным и заявили, что вопросы безопасности должны решать правительства и суды, а не руководство технологических корпораций.

В самой Apple на запрос о комментарии оперативно не ответили, однако ранее компания неоднократно заявляла, что сквозное шифрование является критически важным для защиты граждан, журналистов и дипломатов от слежки и киберпреступников.

Ранее против компании Apple подали иск в Апелляционный трибунал по конкуренции в Лондоне от имени разработчиков приложений. Они обвиняют компанию в злоупотреблении монопольным положением. По их мнению, правила отслеживания данных Apple создали несправедливые ограничения для конкурентов.

Apple в Украине

Apple в Украине представлена преимущественно через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров. Долгое время у Apple не было прямого официального представительства, но в последние годы активно работает над локализацией и официальным запуском сервисов.

После начала полномасштабной войны, Apple приостановила продажу своих продуктов в России и активно поддерживала Украину гуманитарными проектами и ограничением сервисов для агрессора.