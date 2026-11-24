Япония передала киевским школам 1399 ноутбуков. Компьютерную технику получили учебные заведения во всех десяти районах столицы. Распределение было осуществлено в соответствии с потребностями учебных заведений.

Как пишет Dilo, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, технику украинской стороне передали глава представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Осаму Хаттори и посол Японии в Украине Осуми Йо.

В Киевской городской администрации подчеркивают, что помощь должна усилить материально-техническую базу столичной системы образования.

Какую помощь Япония ранее оказывала Киеву

Передача ноутбуков стала очередным этапом сотрудничества Японии и украинской столицы. Ранее при поддержке японского правительства Киев получал оборудование для разных сфер городской инфраструктуры.

В частности:

В мае 2025 коммунальное объединение "Киевзеленстрой" получило экскаваторы для обеспечения работы городской инфраструктуры.

В июле 2025 11 учреждений социальной сферы Киева оснастили современным реабилитационным оборудованием.

В мае 2026 года Японское агентство международного сотрудничества передало "Киевводоканалу" современные системы очистки воды.

Таким образом японская помощь охватывает сразу несколько направлений: образование, социальную сферу, коммунальное хозяйство и поддержку городской инфраструктуры.

Напомним, Кабинет министров пересмотрел порядок использования защитных сооружений в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные укрытия будут предназначаться для учеников и работников, а хранилища в детских садах будут использовать для защиты детей и персонала.