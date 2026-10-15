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Правительство приняло новые правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог

Правительство приняло новые правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог
Правительство приняло новые правила обучения в школах во время длительных воздушных тревог

Украинские школы смогут продолжать обучение непосредственно в укрытиях во время длительных воздушных тревог, а при необходимости совмещать очные и дистанционные занятия. Каждое заведение будет самостоятельно определять модель работы в зависимости от ситуации и возможностей укрытия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Общество должно помочь школам адаптировать образовательный процесс к длительным тревогам. В частности, им рекомендуют проработать возможность использования других обустроенных укрытий, где можно проводить занятия.

Школы смогут организовывать обучение в классах, непосредственно в укрытиях или сочетать очный и дистанционный форматы.

Если укрытие не позволяет провести все уроки очно, приоритет будет предоставляться математике, естественным дисциплинам, языково-литературным предметам, а также гражданской и исторической образовательным отраслям. Остальные предметы при необходимости можно будет преподавать дистанционно.

Расписания должны быть гибкими, но одновременно предсказуемыми для родителей, чтобы они заранее знали формат обучения и могли планировать свой день.

Отдельные требования установили для школьных укрытий, если там планируют проводить занятия. Они должны быть приспособлены к длительному пребыванию детей: с учебными местами, освещением, резервным питанием, доступом в интернет и надлежащими санитарными условиями.

Министерство образования и науки будет ежемесячно отслеживать исполнение решения.

При этом во время воздушной тревоги пребывание детей и педагогов в укрытии остается обязательным.

Напомним, ранее в Киеве уже ввели адаптивные правила обучения во время тревог : если укрытие оборудовано для занятий, уроки могут продолжать там.

Автор:
Татьяна Гойденко

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