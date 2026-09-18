Тревога на уроке: как работают киевские школы при очном и дистанционном обучении

В киевских школах во время воздушной тревоги обучение зависит от формата занятий. На очном уроке дети переходят к укрытию, а во время дистанционного обучения онлайн-занятия приостанавливают только на время перемещения в безопасное место. После этого урок может продолжиться.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Уроки во время тревоги

В новом учебном году киевские школы работают по адаптивным алгоритмам, которые предусматривают различные форматы обучения в зависимости от ситуации. В частности, на дистанционных занятиях воздушная тревога не означает автоматического завершения урока.

Алгоритм действий зависит от того, где именно проходит обучение. Во время глазного урока после объявления воздушной тревоги занятие прекращается, а учащиеся вместе с педагогами переходят к укрытию. Если есть безопасные условия для обучения, урок может продолжиться непосредственно в укрытии.

Если продолжать занятия невозможно, школьники остаются в укрытии до отбоя тревоги. После этого они возвращаются в классы и продолжают обучение.

На дистанционных уроках алгоритм отличается. Ученик и педагог могут находиться в разных местах, поэтому после объявления тревоги онлайн-занятия приостанавливают на время, необходимое для перехода в безопасное место. При наличии соответствующих условий педагог может восстановить урок.

Таким образом, воздушная тревога во время дистанционного обучения не означает автоматической отмены всего урока или учебного дня.

В КГГА отмечают, что такой подход особенно важен во время длительных и повторных ракетно-дроновых атак. В таких условиях школы могут оперативно переходить между глазным, смешанным, дистанционным и асинхронным форматами обучения.

Для очного обучения столичные школы также готовят укрытие к длительному пребыванию детей. Там обустраивают рабочие зоны, устанавливают парты и доски, обеспечивают дополнительное освещение и улучшают доступ к Wi-Fi.

Если воздушная тревога длится долго, после перемещения детей до укрытия, проверки присутствия и оценки ситуации безопасности учебный процесс по возможности продолжают на месте.

Школы могут менять расписание

Для дней с длительными или повторными тревогами учебные заведения могут использовать так называемый "расписание-трансформер". Он позволяет изменять время уроков, переносить часть материала в асинхронный формат и объединять учебные материалы в тематические блоки.

Такой подход также предусматривает предварительную подготовку материалов, которые можно быстро использовать после прерывания урока.

Формат обучения школы определяют с учетом емкости укрытий и условий безопасности. Заведение может работать в одну или две смены, применять ротацию классов, совмещать очные и дистанционные занятия или использовать другие безопасные помещения.

При наличии соответствующих условий приоритет очного обучения предоставляют учащимся начальной школы.

В КГГА подчеркивают, что в условиях войны образовательный процесс требует постоянной корректировки. Поэтому каждая школа должна иметь четкий алгоритм действий в случае изменения ситуации в безопасности, чтобы сохранять доступ детей к обучению и обеспечивать максимально возможную стабильность образовательного процесса.

Напомним, в Харькове открыли десятую подземную школу, приспособленную для очного обучения детей в условиях постоянной угрозы российских обстрелов.