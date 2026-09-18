Тривога під час уроку: як працюють київські школи при очному та дистанційному навчанні

У київських школах під час повітряної тривоги навчання залежить від формату занять. На очному уроці діти переходять до укриття, а під час дистанційного навчання онлайн-заняття призупиняють лише на час переміщення в безпечне місце. Після цього урок може продовжитися.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Уроки під час тривоги

У новому навчальному році київські школи працюють за адаптивними алгоритмами, які передбачають різні формати навчання залежно від безпекової ситуації. Зокрема, під час дистанційних занять повітряна тривога не означає автоматичного завершення уроку.

Алгоритм дій залежить від того, де саме проходить навчання. Під час очного уроку після оголошення повітряної тривоги заняття припиняється, а учні разом із педагогами переходять до укриття. Якщо там є безпечні умови для навчання, урок може продовжитися безпосередньо в укритті.

Якщо продовжувати заняття неможливо, школярі залишаються в укритті до відбою тривоги. Після цього вони повертаються до класів і продовжують навчання.

Під час дистанційних уроків алгоритм відрізняється. Учень і педагог можуть перебувати в різних місцях, тому після оголошення тривоги онлайн-заняття призупиняють на час, необхідний для переходу в безпечне місце. За наявності відповідних умов педагог може відновити урок.

Таким чином, повітряна тривога під час дистанційного навчання не означає автоматичного скасування всього уроку або навчального дня.

У КМДА зазначають, що такий підхід особливо важливий під час тривалих і повторних ракетно-дронових атак. У таких умовах школи можуть оперативно переходити між очним, змішаним, дистанційним та асинхронним форматами навчання.

Для очного навчання столичні школи також готують укриття до тривалого перебування дітей. Там облаштовують робочі зони, встановлюють парти й дошки, забезпечують додаткове освітлення та покращують доступ до Wi-Fi.

Якщо повітряна тривога триває довго, після переміщення дітей до укриття, перевірки присутності та оцінки безпекової ситуації навчальний процес за можливості продовжують на місці.

Школи можуть змінювати розклад

Для днів із тривалими або повторними тривогами заклади освіти можуть використовувати так званий "розклад-трансформер". Він дає змогу змінювати тривалість уроків, переносити частину матеріалу в асинхронний формат та об’єднувати навчальні матеріали в тематичні блоки.

Такий підхід також передбачає завчасну підготовку матеріалів, які можна швидко використати після переривання уроку.

Формат навчання школи визначають з урахуванням місткості укриттів та безпекових умов. Заклад може працювати в одну або дві зміни, застосовувати ротацію класів, поєднувати очні й дистанційні заняття або використовувати інші безпечні приміщення.

За наявності відповідних умов пріоритет очного навчання надають учням початкової школи.

У КМДА наголошують, що в умовах війни освітній процес потребує постійного коригування. Тому кожна школа має мати чіткий алгоритм дій на випадок зміни безпекової ситуації, щоб зберігати доступ дітей до навчання та забезпечувати максимально можливу стабільність освітнього процесу.

Нагадаємо, у Харкові відкрили десяту підземну школу, пристосовану для очного навчання дітей в умовах постійної загрози російських обстрілів.