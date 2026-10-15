Уряд ухвалив нові правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог

Українські школи зможуть продовжувати навчання безпосередньо в укриттях під час тривалих повітряних тривог, а за потреби поєднувати очні та дистанційні заняття. Кожен заклад самостійно визначатиме модель роботи залежно від безпекової ситуації та можливостей укриття.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Громади мають допомогти школам адаптувати освітній процес до тривалих тривог. Зокрема, їм рекомендують опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів, де можна проводити заняття.

Школи зможуть організовувати навчання у класах, безпосередньо в укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати.

Якщо укриття не дозволяє провести всі уроки очно, пріоритет надаватимуть математиці, природничим дисциплінам, мовно-літературним предметам, а також громадянській та історичній освітнім галузям. Решту предметів за потреби можна буде викладати дистанційно.

Розклади мають бути гнучкими, але водночас передбачуваними для батьків, щоб вони заздалегідь знали формат навчання дитини та могли планувати свій день.

Окремі вимоги встановили до шкільних укриттів, якщо там планують проводити заняття. Вони мають бути пристосовані до тривалого перебування дітей: із навчальними місцями, освітленням, резервним живленням, доступом до інтернету та належними санітарними умовами.

Міністерство освіти і науки щомісяця відстежуватиме виконання рішення.

При цьому під час повітряної тривоги перебування дітей і педагогів в укритті залишається обов'язковим.

Нагадаємо, раніше у Києві вже запровадили адаптивні правила навчання під час тривог: якщо укриття обладнане для занять, уроки можуть продовжувати безпосередньо там.