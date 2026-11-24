Японія передала київським школам 1399 ноутбуків. Комп'ютерну техніку отримали заклади освіти в усіх десяти районах столиці. Розподіл здійснили відповідно до потреб навчальних закладів.

Як пише Dilo, про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, техніку українській стороні передали голова представництва Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Осаму Хатторі та посол Японії в Україні Осумі Йо.

У Київській міській адміністрації наголошують, що допомога має посилити матеріально-технічну базу столичної системи освіти.

Яку допомогу Японія раніше надавала Києву

Передача ноутбуків стала черговим етапом співпраці Японії та української столиці. Раніше за підтримки японського уряду Київ отримував обладнання для різних сфер міської інфраструктури.

Зокрема:

У травні 2025 року комунальне об'єднання "Київзеленбуд" отримало екскаватори для забезпечення роботи міської інфраструктури.

У липні 2025 року 11 закладів соціальної сфери Києва оснастили сучасним реабілітаційним обладнанням.

У травні 2026 року Японське агентство міжнародного співробітництва передало "Київводоканалу" сучасні системи очищення води.

Таким чином, японська допомога охоплює одразу кілька напрямів: освіту, соціальну сферу, комунальне господарство та підтримку міської інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів переглянув порядок використання захисних споруд у закладах освіти. Під час очного навчання шкільні укриття насамперед призначатимуться для учнів і працівників, а сховища в дитячих садках використовуватимуть для захисту дітей та персоналу.