Италия готовится стать очередной страной, которая ограничит доступ несовершеннолетних в социальные сети по примеру Австралии, Бразилии и Греции. Ожидается, что парламент страны утвердит соответствующий правительственный декрет до конца декабря.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Новые меры содержатся в поправке к декрету о безопасности, которую еще предстоит официально подать на рассмотрение, однако ее уже поддерживает правая коалиция премьер-министра Джорджи Мэлони, почти гарантирующая принятие документа.

Законопроект предусматривает полный запрет на создание аккаунтов в соцсетях для детей до 13 лет, тогда как подростки от 13 до 15 лет смогут пользоваться платформами только при условии привязки их профилей к аккаунту родителя, а самостоятельная регистрация станет доступной только с 16 лет.

Как заявил высокопоставленный депутат от партии Джорджи Мэлони "Братья Италии" Фабио Рампелли, эта инициатива должна помочь родителям и детям в борьбе с цифровой зависимостью.

В текущей редакции документа, которая еще может претерпеть изменения во время парламентских обсуждений, действие запрета не распространяется на образовательные приложения, в то же время компании-владельцы соцсетей будут обязаны проверять возраст пользователей в соответствии с правилами, которые итальянский телекоммуникационный регулятор AGCOM разработает в течение девяти месяцев после вступления в силу декрета.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит жесткие ограничения для соцсетей и планирует закрыть доступ детям до 15 лет. Европейский Союз разрабатывает масштабное усиление регулирования цифровых платформ и намерено установить минимальный возрастной порог для самостоятельного пользования социальными сетями на уровне 15 лет.