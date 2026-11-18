Італія готується стати черговою країною, яка обмежить доступ неповнолітніх до соціальних мереж за прикладом Австралії, Бразилії та Греції. Очікується, що парламент країни затвердить відповідний урядовий декрет до кінця грудня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Нові заходи містяться у поправці до декрету про безпеку, яку ще мають офіційно подати на розгляд, проте її вже підтримує права коаліція прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, що майже гарантує ухвалення документа.

Законопроєкт передбачає повну заборону на створення акаунтів у соцмережах для дітей віком до 13 років, тоді як підлітки від 13 до 15 років зможуть користуватися платформами лише за умови прив'язки їхніх профілів до акаунту одного з батьків, а самостійна реєстрація стане доступною лише з 16 років.

Як заявив високопоставлений депутат від партії Джорджі Мелоні "Брати Італії" Фабіо Рампеллі, ця ініціатива має допомогти батькам і дітям у боротьбі з цифровою залежністю.

У поточній редакції документа, яка ще може зазнати змін під час парламентських обговорень, дія заборони не поширюється на освітні застосунки, водночас компанії-власники соцмереж будуть зобов'язані перевіряти вік користувачів відповідно до правил, які італійський телекомунікаційний регулятор AGCOM розробить протягом дев'яти місяців після набрання чинності декретом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС готує жорсткі обмеження для соцмереж і планує закрити доступ дітям до 15 років. Європейський Союз розробляє масштабне посилення регулювання цифрових платформ і має намір встановити мінімальний віковий поріг для самостійного користування соціальними мережами на рівні 15 років.