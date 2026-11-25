Европейский Союз разрабатывает план по привлечению до 50 миллиардов евро для создания нового фонда Sovereign Tech Equity Fund, который будет осуществлять долгосрочные и высокорисковые инвестиции в европейские компании в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Таким образом, Брюссель стремится уменьшить технологическую зависимость региона от США и Китая на фоне роста неопределенности в отношении американской политики и нестабильной геополитической ситуации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Ожидается, что предлагаемый фонд будет делать значительно большие, более длительные и более рискованные капиталовложения, чем действующие финансовые инструменты блока, покупая доли в перспективных компаниях и подавая сигнал частным инвесторам приобщаться к финансированию.

Детали работы фонда Еврокомиссия планирует представить в феврале на выездной встрече лидеров ЕС в бельгийском городке Алден-Бизен, посвященном повышению конкурентоспособности Европы, а уже в среду Брюссель представит квантовую стратегию для укрепления позиций в этой области.

Механизм привлечения частного капитала и управления фондом

Точная структура финансирования фонда еще обсуждается, однако Еврокомиссия намерена использовать средства бюджета ЕС как стартовый капитал для привлечения частных инвестиций в расчете до шести евро частных средств на каждый вложенный Евросоюзом евро.

Идею уже обсудила с Европейским инвестиционным банком еврокомиссар по технологиям Генна Вирккунен, которая на прошлой неделе заявила, что объем фонда в 50 миллиардов евро составит десятую часть суммы, необходимой для достижения полного технологического суверенитета Европы, тогда как сам банк может предоставить финансовую экспертизу без взятия на себя инвестиционных рисков.

Управлять новым фондом должен независимый фонд-менеджер по аналогии с имеющимся фондом Scaleup Europe Fund в размере 5 миллиардов евро под управлением шведской инвестиционной компании EQT, чтобы избежать политического влияния на инвестиционные решения.

Создание более мощного инвестиционного инструмента соответствует рекомендациям Марио Драги по преодолению проблемы финансирования и масштабирования инновационных стартапов в Европе и обещании президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен представить амбициозный план финансирования технологического суверенитета после обсуждения вопросов ИИ лидерами ЕС ранее в этом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские технокомпании призвали разблокировать 12 триллионов евро сбережений граждан для инвестиций в стартапы. Соответствующее письмо за подписью 36 учредителей и руководителей крупнейших технологических компаний Европы, в частности, основателя Spotify Даниэля Эка, главы Dailymotion Гийома Клемана и руководителя Vinted Томаса Плантенги, подготовили для передачи представителю Еврокомиссии на конференции Slush в Финляндии.