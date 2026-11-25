Anthropic представила функцию Install as app, которая позволяет пользователям искусственного интеллекта Claude создавать собственные приложения и устанавливать их на компьютеры с Windows и macOS. Для этого достаточно описать нужную программу словами, протестировать ее в Claude и установить как отдельное приложение.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Anthropic.

Новая функция работает с артефактами Claude — интерактивными инструментами, которые могут создавать пользователи с помощью искусственного интеллекта.

После установки такое приложение получает собственный значок и открывается в отдельном окне, а не внутри Claude. Им можно поделиться с другими пользователями.

При этом приложения могут использовать возможности Claude и подключенные сервисы, а изменения в исходном артефакте будут автоматически отображаться в установленном приложении.

Какие приложения можно создавать с помощью Claude

Функция ориентирована как на разработчиков, так и на пользователей без опыта программирования, которым требуются собственные инструменты для повседневной работы.

Среди примеров, созданных сотрудниками Anthropic, — графический редактор с поддержкой слоев, файловый менеджер, инструмент для автоматического упорядочения папок, терминал с ШИ-помощником и приложение для мониторинга производительности компьютера.

Кроме того, пользователи могут создавать инструменты для подготовки к встречам, получающим данные из календаря и электронной почты, или для отслеживания заказов.

Установленные приложения могут отправлять уведомления и размещать собственные элементы в системном трее Windows или строке меню macOS.

Для работы им необходимо подключение к интернету и авторизация в аккаунте Claude.

Какой доступ к компьютеру могут получить ШИ-программы

Anthropic предусмотрела три уровня разрешений для установленных приложений.

По умолчанию у программы есть только те возможности, которые были бы доступны им в браузере.

Второй уровень позволяет запрашивать доступ к отдельным системным функциям, включая отправку уведомлений, использование глобальных комбинаций клавиш или создание окон поверх других программ.

Третий уровень предполагает полный доступ к компьютеру. В этом случае приложение может запускать другие программы, а также читать, изменять или удалять файлы без отдельного подтверждения.

Полный доступ можно предоставить только созданным приложениям или, в корпоративных тарифах, программам сотрудников своей организации.

После каждого обновления приложения разрешение нужно давать повторно.

Anthropic предупреждает, что не проверяет все программы перед установкой, поэтому пользователям рекомендуют предоставлять расширенные права только проверенным инструментам.

Кому доступна новая функция

Install as app постепенно запускается в бета-версии для всех тарифных планов Claude.

Чтобы использовать возможность, необходимо обновить настольную версию Claude для Windows или Mac, открыть нужный артефакт и выбрать Install as app в меню Share.

Созданные приложения не нужно самостоятельно паковать, подписывать цифровой подписью или подключать через отдельный ключ API.

Для корпоративных клиентов предусмотрены дополнительные настройки. В тарифе Team функция включена по умолчанию, но полный доступ к компьютеру отключен. В Enterprise ее должен активировать администратор.

В то же время, установка пока не поддерживается для некоторых типов артефактов, в частности Claude Docs, Slides и Sheets.

Запросы, которые созданные программы посылают в Claude, учитываются в лимитах использования соответствующего тарифа.

Напомним, ранее Microsoft обновила Copilot, добавив возможность создавать приложения с помощью текстовых запросов. Новый инструмент Code позволяет пользователям разрабатывать приложения, аналитические панели и другое ПО, а также интегрировать их в рабочие процессы.