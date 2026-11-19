Американская компания Anthropic PBC и семь ее соучредителей привлекли рекордные 107,3 миллиарда долларов в пределах увеличенного первичного публичного размещения акций (IPO) и частного размещения. Таким образом, разработчик искусственного интеллекта Claude стал первой передовой ИИ-лабораторией, которая вышла на публичный фондовый рынок, опередив своего главного конкурента OpenAI, не планирующего IPO раньше 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

При размещении сама компания продала 956,4 миллиона акций, а ее соучредители реализовали еще 23,6 миллиона бумаг по цене 83 доллара за штуку, что превысило предварительно объявленный ценовой диапазон от 70 до 78 долларов и первоначальный объем в 801,4 миллиона акций от компании.

Общая полностью разбавленная рыночная оценка Anthropic составила около 1,5 триллиона долларов, что ставит разработчика в один ряд с 15 крупнейшими публичными компаниями мира наравне с Tesla и впереди фармацевтического гиганта Eli Lilly.

Соглашение также включает в себя частное размещение акций на сумму 26 миллиардов долларов с участием технологических гигантов Google, Advanced Micro Devices (AMD), Microsoft и Nvidia, которая должна приобрести бумаги на 10 миллиардов долларов.

Однако даже без учета частного транша базовое IPO Anthropic объемом 81,3 миллиарда долларов стало самым большим в истории мирового рынка, превзойдя предыдущий рекорд компании SpaceX в 75 миллиардов долларов.

Спрос инвесторов и начало торгов на Nasdaq

Спрос на бумаги Anthropic почти в семь раз превысил количество доступных акций, несмотря на недавнее падение технологического индекса Nasdaq 100 на 4,4% за неделю, а на сером рынке, включая бессрочные фьючерсы на криптоплатформе Hyperliquid, акции указывают на рост на 20–26%.

По словам генерального директора Anthropic Дарио Амодея, компания не привязывала выход на биржу к конкретным рыночным условиям, руководствуясь принципом не допускать переоценки бизнеса выше его реальной стоимости.

Организаторами размещения выступили банки Goldman Sachs и Morgan Stanley с участием еще 20 финансовых учреждений, а торги по акциям компании должны начаться в четверг, 19 ноября, на площадке Nasdaq Global Select Market под тикером ANT.

Выход на биржу существенно увеличит состояние соучредителей и работников Anthropic, а также принесет высокие прибыли ее венчурным инвесторам, в частности фондам Iconiq, Coatue Management и Spark Capital.

Напомним, ранее сообщалось, что разработчик ИИ Claude рассчитывает на отметку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу. Американская компания Anthropic планировала получить оценку до 1,02 триллиона долларов во время IPO в США, что было ниже предыдущих ожиданий рынка и свидетельствовало об охлаждении интереса инвесторов к сектору искусственного интеллекта.