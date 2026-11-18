Ранние инвесторы американской компании Anthropic, разработчика искусственного интеллекта Claude, могут получить совокупную прибыль свыше $100 млрд благодаря выходу компании на биржу. Среди крупнейших потенциальных выгодоприобретателей — венчурные фонды, технологические корпорации и менеджер певицы Мадонны Гай Осири, чьи инвестиции могут принести более $7 млрд. прибыли.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Financial Times.

Ожидается, что Anthropic объявит окончательную цену после закрытия американского фондового рынка 18 ноября, а торги начнутся 19 ноября.

При первоначальном публичном размещении акций (IPO) компанию могут оценить в $1,4 трлн или более. Это примерно в 2300 раз превышает ее оценку в 2021 году, когда бизнес-ангел Анджни Мидха впервые инвестировал в стартап.

Кто больше всего заработает на IPO Anthropic

Одним из самых крупных финансовых инвесторов Anthropic является Iconiq Capital. По оценкам компании в $1,4 трлн, стоимость его доли составит примерно $28 млрд.

Среди других крупных инвесторов:

Lightspeed Ventures — стоимость пакета акций может превысить $25 млрд за инвестиции около $3,2 млрд.

Menlo Ventures – доля может стоить $21 млрд при начальных вложениях в $1 млрд.

Spark Capital – стоимость акций оценивается примерно в $11 млрд.

Factorial Funds – стоимость пакета превысит $10 млрд.

Coatue и сингапурский суверенный фонд GIC – пакеты каждого могут стоить более $10 млрд.

Особенно значительную прибыль могут получить Spark Capital и Factorial Funds, инвестировавшие в Anthropic в 2023 году, когда компанию оценивали примерно в $4 млрд.

В то же время Amazon и Google, которые обеспечивали Anthropic финансированием и вычислительными ресурсами, после IPO будут вместе владеть почти 30% компании.

Менеджер Мадонны заработает более $7 млрд

Одним из самых заметных инвесторов Anthropic стал Гай Осири, известный как менеджер американской певицы Мадонны.

Он инвестировал в компанию чуть больше $400 млн на раннем этапе ее развития. Теперь ожидаемая чистая прибыль от этих вложений может превысить $7 млрд.

Инвестиционная компания Sound Ventures, основанная Осири вместе с актером Эштоном Кутчером, может увеличить вложенный капитал примерно в 17 раз.

В то же время венчурная компания Bessemer Venture Partners рассчитывает на восьмикратное увеличение своих инвестиций. Стоимость пакетов акций обоих инвесторов может составить около $7 млрд. каждый.

Однако все эти суммы представляют собой предварительные оценки стоимости инвестиций и потенциальной доходности. Они не означают, что инвесторы уже получили средства от продажи акций.

Кто потерял возможность заработать миллиарды

Одним из самых нереализованных инвестиционных успехов могла стать доля основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида.

Его компания была вынуждена продать свою долю в Anthropic стоимостью $500 млн в рамках процедуры банкротства в 2024 году.

Если бы эти акции остались в собственности компании, по оценкам Anthropic в $1,4 трлн они могли бы стоить около $35 млрд. Это примерно в 70 раз больше начальной суммы инвестиций.

В то же время, некоторые известные венчурные компании, в частности Thrive Capital и Andreessen Horowitz, вообще не инвестировали в Anthropic.

В то же время инвесторы конкурента OpenAI, среди которых Altimeter, Sequoia Capital и Founders Fund Питера Тиля, решили поддержать и Anthropic.

Такой подход нетипичен для Кремниевой долины, где венчурные инвесторы часто делают ставку на одного крупного игрока в определенной отрасли.

Anthropic может провести одно из самых крупных IPO в истории

За последний год интерес к Anthropic значительно возрос на фоне быстрого развития искусственного интеллекта и увеличения доходов компании.

Успешный выход на биржу может не только принести миллиардные доходы инвесторам, но и сделать тысячи работников Anthropic мультимиллионерами благодаря принадлежащим им акциям.

Несмотря на масштаб будущего размещения руководство компании планирует провести IPO без масштабных торжеств и минимизировать публичный ажиотаж вокруг события.

Напомним, в октябре 2026 года Anthropic официально подала заявку на IPO. Уже тогда потенциальную стоимость компании оценивали примерно в $1,5 трлн, а будущее размещение называли одним из самых крупных в истории фондового рынка.