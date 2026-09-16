Київ розглядає можливість надати постраждалому бізнесу пільги на оренду землі та податок на нерухомість

Влада Києва разом із представниками великого бізнесу опрацьовує можливість надання пільг на оренду землі під зруйнованими чи пошкодженими об'єктами, а також щодо сплати податку на нерухомість.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

Попри суттєві збитки від ударів ворога, підприємства продовжують функціонувати: підтримують логістику, надають сервіси, виробляють товари й ліки, будують об'єкти, зберігають робочі місця та сплачують податки. Столиця висловила готовність у межах повноважень сприяти стабільній діяльності компаній.

Податкові стимули та захист інфраструктури

Під час діалогу сторони зосередилися на розв'язанні практичних питань щодо зниження фінансового навантаження та безпеки міста:

Пільги на землю та майно: влада та бізнес домовилися спільно напрацювати законні варіанти зменшення платежів за оренду землі під знищеними чи пошкодженими будівлями та податку на нерухомість;

Мобільні укриття: підприємці підтвердили готовність долучатися до фінансування та встановлення мобільних захисних споруд на території столиці;

Підготовка до зими: учасники зустрічі скоординували підготовку до опалювального сезону. Зокрема, підприємства самостійно встановлюють автономні джерела живлення, облаштовують пункти обігріву (зокрема на базі торговельних мереж) і допомагають гуманітарному штабу міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд готує нові заходи підтримки бізнесу, які передбачають кредити до 1 млрд грн, оренду держмайна та безпекові кроки. Кабінет міністрів планує запропонувати підприємствам пільгові позики на поповнення обігових коштів, спростити доступ до державного майна та врегулювати роботу комерційного сектору під час тривалих повітряних тривог.