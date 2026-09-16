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Киев рассматривает возможность предоставить пострадавшему бизнесу льготы на аренду земли и налог на недвижимость

Встреча с владельцами, представителями крупного бизнеса
Киев рассматривает возможность предоставить пострадавшему бизнесу льготы на аренду земли и налог на недвижимость / КГГА

Власти Киева вместе с представителями крупного бизнеса прорабатывают возможность предоставления льгот на аренду земли под разрушенными или поврежденными объектами, а также по уплате налога на недвижимость.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

Несмотря на существенный ущерб от ударов врага, предприятия продолжают функционировать: поддерживают логистику, оказывают сервисы, производят товары и лекарства, строят объекты, сохраняют рабочие места и платят налоги. Столица выразила готовность в рамках полномочий содействовать стабильной деятельности компаний.

Налоговые стимулы и защита инфраструктуры

В ходе диалога стороны сосредоточились на решении практических вопросов снижения финансовой нагрузки и безопасности города:

  • Льготы на землю и имущество: власти и бизнес договорились совместно выработать законные варианты уменьшения платежей за аренду земли под уничтоженными или поврежденными зданиями и налога на недвижимость;
  • Мобильные укрытия: предприниматели подтвердили готовность приобщаться к финансированию и установке мобильных защитных сооружений на территории столицы;
  • Подготовка к зиме: участники встречи скоординировали подготовку к отопительному сезону. В частности, предприятия самостоятельно устанавливают автономные источники питания, обустраивают пункты обогрева (в том числе на базе торговых сетей) и помогают гуманитарному штабу города.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит новые меры поддержки бизнеса, предусматривающие кредиты до 1 млрд грн, аренду госимущества и шаги безопасности. Кабинет министров планирует предложить предприятиям льготные ссуды на пополнение оборотных средств, упростить доступ к государственному имуществу и урегулировать работу коммерческого сектора во время длительных воздушных тревог.

Автор:
Максим Кольц

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