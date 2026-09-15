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Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом 2026

Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом 2026: стартувало голосування

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та портал Delo.ua представляють рейтинг із понад 150 компаній, серед яких читачі та експертне журі визначать 50 компаній з найкращою репутацією у 2026 році.

Для українського бізнесу репутація сьогодні залежить не лише від впізнаваності бренду та якості комунікацій. На довіру клієнтів, працівників і партнерів впливають здатність компанії виконувати свої зобов’язання, зберігати стабільність в умовах безпекових та економічних ризиків, підтримувати команду, інвестувати в розвиток і відповідально взаємодіяти із суспільством. Крім того, у сучасному світі на репутацію можуть впливати захист даних, контроль за результатами роботи ШІ, дотримання авторських прав, прозорість ШІ-контенту та ризики для клієнтів і працівників.

Як визначатимуть найкращих

Підсумковий топ-50 сформують на основі результатів онлайн-голосування аудиторії Delo.ua та оцінок експертного журі.

Експерти оцінюватимуть компанії за сукупністю критеріїв, серед яких:

  • репутаційний менеджмент, якість PR та антикризових комунікацій;
  • довіра та лояльність споживачів;
  • соціальна відповідальність, благодійні ініціативи та підтримка Сил оборони;
  • бренд роботодавця, ставлення до працівників та лояльність команди;
  • якість комунікацій із партнерами та інвесторами;
  • відповідальне використання ШІ та управління пов’язаними з ним репутаційними ризиками;
  • взаємодія бізнесу з державою та якість GR.

Також під час формування результатів враховуватиметься впізнаваність компаній за підсумками онлайн-голосування на Delo.ua. До експертного журі увійдуть фахівці у сфері репутаційного менеджменту, PR і GR, корпоративних комунікацій, консалтингу та медіа.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації

Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Володимир Денисенко
    Володимир Денисенко

    керівник відділу спецпроєктів Delo.ua

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка КШДУ

  • Тетяна Смірнова
    Тетяна Смірнова

    Генеральна директорка Ekonomika+

  • Сергій Гайдайчук
    Сергій Гайдайчук

    Президент CEO Club Ukraine

  • Тетяна Шерман
    Тетяна Шерман

    Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK

  • Євгенія Близнюк
    Євгенія Близнюк

    Засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus

Номінант
1
VIDI
VIDI
Авто
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 73
2
JYSK
JYSK
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 36
3
Дарниця
Дарниця
Фармацевтика, виробництво
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 9
4
Нова Пошта
Нова Пошта
Логістика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 7
5
MasterZoo
MasterZoo
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 7
6
Агромат
Агромат
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 4
7
Ciklum
Ciklum
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 4
8
Еко Маркет
Еко Маркет
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
9
Suziria Group
Suziria Group
Виробництво кормів для домашніх тварин, дистрибуція, ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
10
Аврора
Аврора
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
11
Novus
Novus
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
12
Meest China
Meest China
Логістика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
13
Агропросперіс
Агропросперіс
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
14
Lactalis
Lactalis
Виробництво молочної продукції
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
15
Rozetka
Rozetka
e-commerce, Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
16
Synevo
Synevo
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
17
Аптека 9-1-1
Аптека 9-1-1
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
18
KNESS
KNESS
Енергетика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
19
ОТП-Банк
ОТП-Банк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
20
АНЦ
АНЦ
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
21
UNI-LAMAN GROUP
UNI-LAMAN GROUP
Транспорт, логістика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
22
Інтерпайп
Інтерпайп
Металургія, Машинобудування, Трубна промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
23
Нібулон
Нібулон
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
24
Укрзалізниця
Укрзалізниця
Транспорт, Логістика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
25
Оболонь
Оболонь
Харчова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
26
Lviv Croissants
Lviv Croissants
HoReCa
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
27
Coca‑Cola в Україні
Coca‑Cola в Україні
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
28
Boosta
Boosta
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
29
Retail Group
Retail Group
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
30
Текстиль-Контакт
Текстиль-Контакт
Легка промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
31
Укртелеком
Укртелеком
ІТ та телеком
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
32
Genesis
Genesis
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
33
Rozetka
Rozetka
e-commerce, Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
34
Megogo
Megogo
Медіа-сервіс
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
35
Adidas Україна
Adidas Україна
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
36
Фокстрот
Фокстрот
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
37
Корпорація Roshen
Корпорація Roshen
Виробник кондитерських виробів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
38
Fozzy Group
Fozzy Group
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
39
EVA
EVA
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
40
SoftServe
SoftServe
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
41
Корпорація АТБ
Корпорація АТБ
Ритейл, харчова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
42
Банк Південний
Банк Південний
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
43
ДТЕК
ДТЕК
Енергетика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
44
ПУМБ
ПУМБ
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
45
Епіцентр К
Епіцентр К
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
46
"МакДоналдз" в Україні
"МакДоналдз" в Україні
HoReCa
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
47
ProCredit Bank
ProCredit Bank
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
MacPaw
MacPaw
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
ТАС СГ
ТАС СГ
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Астарта-Київ
Астарта-Київ
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
КОЛО
КОЛО
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Оранта
Оранта
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Аптека Подорожник
Аптека Подорожник
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Kernel
Kernel
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Ашан
Ашан
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Філіп Морріс Україна
Філіп Морріс Україна
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
ІНГО
ІНГО
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Ajax System
Ajax System
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
ARX
ARX
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Yasno
Yasno
Енергетика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
ТАС Агро
ТАС Агро
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
KredoBank
KredoBank
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Таскомбанк
Таскомбанк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Таврія В
Таврія В
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Контінентал Фармерз Груп
Контінентал Фармерз Груп
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Укрексімбанк
Укрексімбанк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Winner Group
Winner Group
Авто
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
ПриватБанк
ПриватБанк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Imperial Brands
Imperial Brands
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Visa
Visa
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
MTI Group
MTI Group
Оптова та роздрібна торгівля
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Метінвест
Метінвест
ГМК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Farmak
Farmak
Фармацевтика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Аптека Бажаємо здоров'я
Аптека Бажаємо здоров'я
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
АЛЛО
АЛЛО
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
79
Bosch
Bosch
Постачальник технологій та послуг
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
80
Ukrnafta
Ukrnafta
Видобуток газу та нафти
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
81
ГК Молочний Альянс
ГК Молочний Альянс
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
82
MasterCard
MasterCard
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
83
МХП
МХП
Харчова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
84
British American Tobacco Ukraine
British American Tobacco Ukraine
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
85
Датагруп
Датагруп
Постачальник послуг зв'язку для бізнесу та дому
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
86
DataArt
DataArt
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
87
VUSO
VUSO
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
88
Foundation Coffee Roasters
Foundation Coffee Roasters
харчова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
89
Bayer в Україні
Bayer в Україні
Фармацевтика та сільське господарство
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
90
lifecell
lifecell
Телекомунікації, мобільний зв'язок
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
91
YouControl
YouControl
Надання послуг з аналізу відкритих даних про компанії та фізичних осіб для комплаєнсу, ділової розвідки та розслідувань
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
92
Ковальська
Ковальська
промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
93
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
94
Укрпромінвест Агро
Укрпромінвест Агро
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
95
Bayadera Group
Bayadera Group
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
96
Corteva Agriscience
Corteva Agriscience
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
97
Укргазбанк
Укргазбанк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
98
Данон Україна
Данон Україна
Виробництво продуктів харчування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
99
Fractal
Fractal
Група IT-компаній
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
100
AB InBev Efes Україна
AB InBev Efes Україна
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
101
Afina Group
Afina Group
Дистрибуція, логістика, розробка та виробництво власних брендів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
102
EPAM Україна
EPAM Україна
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
103
METRO Україна
METRO Україна
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
104
WOG
WOG
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
105
Enzym Group
Enzym Group
Біотехнології
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
106
KFC
KFC
HoReCa
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
107
Sigma Software
Sigma Software
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
108
Bolt
Bolt
Транспорт, IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
109
Starlight Media
Starlight Media
Медіа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
110
Luxoft
Luxoft
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
111
EVO
EVO
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
112
UPG
UPG
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
113
Biosphere Corporation
Biosphere Corporation
Виробник і дистриб'ютор товарів для дому та особистої гігієни
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
114
L'Oreal Україна
L'Oreal Україна
Beauty retail
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
115
Intellias
Intellias
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
116
Група Нафтогаз
Група Нафтогаз
Добування сирої нафти та природного газу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
117
Ощадбанк
Ощадбанк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
118
Тева в Україні
Тева в Україні
Фармацевтика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
119
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
120
ДІЛА
ДІЛА
Охорона здоров'я, медицина, лабораторні дослідження
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
121
Nestle
Nestle
Виробництво продуктів харчування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
122
SOCAR
SOCAR
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
123
monobank
monobank
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
124
JTI Україна
JTI Україна
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
125
BROCARD
BROCARD
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
126
ОККО
ОККО
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
127
COMFY
COMFY
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
128
Carlsberg Ukraine
Carlsberg Ukraine
Харчова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
129
Vodafone Україна
Vodafone Україна
Телеком
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
130
АрселорМіттал Кривий Ріг
АрселорМіттал Кривий Ріг
ГМК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
131
Київський БКК
Київський БКК
Виробництво кондитерських виробів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
132
VARUS
VARUS
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
133
Індустріальна молочна компанія (ІМК)
Індустріальна молочна компанія (ІМК)
АПК
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
134
ІнтерХім
ІнтерХім
Фармацевтика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
135
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Фінанси, Банки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
136
Молокія
Молокія
Виробництво молочної продукції
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
137
IDS Україна
IDS Україна
Виробництво та дистрибуція мінеральних вод
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
138
MTI Group
MTI Group
Оптова та роздрібна торгівля
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
139
Артеріум
Артеріум
Фармацевтика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
140
Добробут
Добробут
Медицина, Охорона здоров'я
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
141
ІТ-Інтегратор
ІТ-Інтегратор
ІТ
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
142
Lantmännen АХА
Lantmännen АХА
Виробництво харчових продуктів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
143
Delta Medical
Delta Medical
Фармацевтика
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
144
Alviva Group
Alviva Group
Виробництво продуктів харчування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
145
Аптека Доброго дня
Аптека Доброго дня
Ритейл
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
146
Onur Group Ukraine
Onur Group Ukraine
Будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
147
SkyUp
SkyUp
Авіаперевезення
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
148
Premier FOOD Group
Premier FOOD Group
Виробничо-логістична група компаній
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
149
Київстар
Київстар
Телеком
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
150
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Целюлозно-паперова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
151
Terrafood
Terrafood
Виробництво молочної продукції
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
152
1+1 Media
1+1 Media
Медіа
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
153
GlobalLogic
GlobalLogic
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
154
Mars в Україні
Mars в Україні
Виробництво харчових продуктів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
155
Kormotech
Kormotech
Виробництво кормів для домашніх тварин
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
156
Uber
Uber
Транспорт, IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
157
Uklon
Uklon
Транспорт, IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
158
Монделіс Україна (Mondelēz International)
Монделіс Україна (Mondelēz International)
Виробництво харчових продуктів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0

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