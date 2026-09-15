Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом 2026: стартувало голосування
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та портал Delo.ua представляють рейтинг із понад 150 компаній, серед яких читачі та експертне журі визначать 50 компаній з найкращою репутацією у 2026 році.
Для українського бізнесу репутація сьогодні залежить не лише від впізнаваності бренду та якості комунікацій. На довіру клієнтів, працівників і партнерів впливають здатність компанії виконувати свої зобов’язання, зберігати стабільність в умовах безпекових та економічних ризиків, підтримувати команду, інвестувати в розвиток і відповідально взаємодіяти із суспільством. Крім того, у сучасному світі на репутацію можуть впливати захист даних, контроль за результатами роботи ШІ, дотримання авторських прав, прозорість ШІ-контенту та ризики для клієнтів і працівників.
Як визначатимуть найкращих
Підсумковий топ-50 сформують на основі результатів онлайн-голосування аудиторії Delo.ua та оцінок експертного журі.
Експерти оцінюватимуть компанії за сукупністю критеріїв, серед яких:
- репутаційний менеджмент, якість PR та антикризових комунікацій;
- довіра та лояльність споживачів;
- соціальна відповідальність, благодійні ініціативи та підтримка Сил оборони;
- бренд роботодавця, ставлення до працівників та лояльність команди;
- якість комунікацій із партнерами та інвесторами;
- відповідальне використання ШІ та управління пов’язаними з ним репутаційними ризиками;
- взаємодія бізнесу з державою та якість GR.
Також під час формування результатів враховуватиметься впізнаваність компаній за підсумками онлайн-голосування на Delo.ua. До експертного журі увійдуть фахівці у сфері репутаційного менеджменту, PR і GR, корпоративних комунікацій, консалтингу та медіа.
Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації
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Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
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Володимир Денисенко
керівник відділу спецпроєктів Delo.ua
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Анна Міщенко
Керуюча партнерка КШДУ
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Тетяна Смірнова
Генеральна директорка Ekonomika+
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Сергій Гайдайчук
Президент CEO Club Ukraine
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Тетяна Шерман
Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK
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Євгенія Близнюк
Засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus