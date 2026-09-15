Рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом 2026: стартовало голосование

Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" представляет рейтинг "Компании с наибольшим репутационным капиталом". Предлагаем вам отдать голос за бренды, которым вы доверяете как потребитель, бизнес-партнер или сотрудник.

Как мы будем определять репутационных лидеров

Победители рейтинга будут определяться на основе комплексной оценки, которая будет состоять из:

онлайн голосования за ведущие украинские бренды на портале delo.ua. Количество голосов, полученных компаниями во время онлайн голосования, станет дополнительным фактором, который поможет определить степень лояльности к брендам со стороны клиентов, партнеров, инвесторов, работников и общества в целом.

Голосование будет проходить на протяжении сентября-октября 2025 года.

Важно! Результаты онлайн-голосования являються вспомогательным, а не единственным фактором определения места компании в итоговом рейтинге.

оценивание компаний экспертным жюри, которое будет состоять из специалистов по репутационному менеджменту, PR, КСО, HR, GR и IR.

Работа жюри будет продолжаться в течение октября 2025 года.

Эксперты будут оценивать компании по таким параметрам как:

наличие репутационных рисков

лояльность потребителей

инвестиции в КСО

качество бренда роботодателя

уровень корпоративных комуникаций с инвесторами

бизнесово-государственное партнерство

качествр PR и устойчивость к информационным атакам

По итогам оценивания будет определен Топ-50 компаний с наибольшим репутационным капиталом.

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации