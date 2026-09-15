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Рейтинг компаний с крупнейшим репутационным капиталом 2026

Рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом 2026: стартовало голосование

Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" представляет рейтинг "Компании с наибольшим репутационным капиталом". Предлагаем вам отдать голос за бренды, которым вы доверяете как потребитель, бизнес-партнер или сотрудник.

Как мы будем определять репутационных лидеров

Победители рейтинга будут определяться на основе комплексной оценки, которая будет состоять из:

  • онлайн голосования за ведущие украинские бренды на портале delo.ua. Количество голосов, полученных компаниями во время онлайн голосования, станет дополнительным фактором, который поможет определить степень лояльности к брендам со стороны клиентов, партнеров, инвесторов, работников и общества в целом. 

Голосование будет проходить на протяжении сентября-октября 2025 года. 

Важно! Результаты онлайн-голосования являються вспомогательным, а не единственным фактором определения места компании в итоговом рейтинге.   

  • оценивание компаний экспертным жюри, которое будет состоять из специалистов по репутационному менеджменту, PR, КСО, HR, GR и IR.

Работа жюри будет продолжаться в течение октября 2025 года.

Эксперты будут оценивать компании по таким параметрам как: 

  • наличие репутационных рисков
  • лояльность потребителей
  • инвестиции в КСО 
  • качество бренда роботодателя
  • уровень корпоративных комуникаций с инвесторами  
  • бизнесово-государственное партнерство 
  • качествр PR и устойчивость к информационным атакам 

По итогам оценивания будет определен Топ-50 компаний с наибольшим репутационным капиталом. 

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации

Состав экспертного жюри
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Володимир Денисенко
    Володимир Денисенко

    керівник відділу спецпроєктів Delo.ua

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка КШДУ

  • Тетяна Смірнова
    Тетяна Смірнова

    Генеральна директорка Ekonomika+

  • Сергій Гайдайчук
    Сергій Гайдайчук

    Президент CEO Club Ukraine

  • Тетяна Шерман
    Тетяна Шерман

    Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK

  • Євгенія Близнюк
    Євгенія Близнюк

    Засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus

Номинант
1
VIDI
VIDI
Авто
Завтра вы можете проголосовать еще раз 49
2
JYSK
JYSK
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 33
3
Дарница
Дарница
Фармацевтика, производство
Завтра вы можете проголосовать еще раз 8
4
Новая Почта
Новая Почта
Завтра вы можете проголосовать еще раз 6
5
MasterZoo
MasterZoo
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
6
Аврора
Аврора
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
7
Suziria Group
Suziria Group
Производство кормов для домашних животных, дистрибуция, ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
8
Novus
Novus
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
9
Еко Маркет
Еко Маркет
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
10
Аптека 9-1-1
Аптека 9-1-1
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
11
Rozetka
Rozetka
e-commerce, Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
12
Synevo
Synevo
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
13
Агромат
Агромат
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
14
Ciklum
Ciklum
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
15
Lactalis
Lactalis
Производство молочной продукции
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
16
Meest China
Meest China
Логистика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
17
KNESS
KNESS
Энергетика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
18
Megogo
Megogo
Медиа-сервис
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
19
Агропросперис
Агропросперис
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
20
Uni-Laman Group
Uni-Laman Group
Транспорт, логистика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
21
Фокстрот
Фокстрот
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
22
Fozzy Group
Fozzy Group
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
23
АНЦ
АНЦ
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
24
Укрзализныця
Укрзализныця
Транспорт, Логистика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
25
ОТП-Банк
ОТП-Банк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
26
Adidas Украина
Adidas Украина
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
27
Интерпайп
Интерпайп
Металлургия, Машиностроение, Трубная промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
28
Lviv Croissants
Lviv Croissants
HoReCa
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
29
Coca‑Cola в Украине
Coca‑Cola в Украине
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
30
Boosta
Boosta
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
31
Текстиль-Контакт
Текстиль-Контакт
Легкая промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
32
Укртелеком
Укртелеком
ІТ и телеком
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
33
Genesis
Genesis
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
34
Rozetka
Rozetka
e-commerce, Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
35
Оболонь
Оболонь
Пищевая промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
36
Корпорация Рошен
Корпорация Рошен
Производство кондитерских изделий
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
37
Эпицентр К
Эпицентр К
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
38
Корпорация АТБ
Корпорация АТБ
Ритейл, пищевая промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
39
ДТЭК
ДТЭК
Энергетика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
40
Банк Південний
Банк Південний
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
41
SoftServe
SoftServe
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
42
EVA
EVA
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
43
McDonald's в Украине
McDonald's в Украине
HoReCa
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
44
ПУМБ
ПУМБ
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
45
Amperial Brands
Amperial Brands
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
46
КОЛО
КОЛО
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
47
Оранта
Оранта
Страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
48
ИНГО
ИНГО
Страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
49
Аптека Подорожник
Аптека Подорожник
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
50
Астарта-Киев
Астарта-Киев
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
51
ТАС СГ
ТАС СГ
Страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
52
Ашан
Ашан
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
53
MacPaw
MacPaw
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
54
Нибулон
Нибулон
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
55
ProCredit Bank
ProCredit Bank
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
56
Yasno
Yasno
Энергетика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
57
Kernel
Kernel
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
Филип Моррис Украина
Филип Моррис Украина
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Winner Group
Winner Group
Авто
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
ТАС Агро
ТАС Агро
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
UNIVERSALNA
UNIVERSALNA
Страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
Таскомбанк
Таскомбанк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
Креди Агриколь Банк
Креди Агриколь Банк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Ajax System
Ajax System
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Таврия В
Таврия В
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
KredoBank
KredoBank
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Данон Украина
Данон Украина
Производство продуктов питания
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
69
ARX
ARX
Страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
70
ПриватБанк
ПриватБанк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
71
Retail Group
Retail Group
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
72
Visa
Visa
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
73
MTI Group
MTI Group
Оптовая и розничная торговля
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
74
Метинвест
Метинвест
ГМК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
75
Farmak
Farmak
Фармацевтика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
76
Аптека Бажаємо здоров'я
Аптека Бажаємо здоров'я
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
77
АЛЛО
АЛЛО
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
78
Bosch
Bosch
Поставщик технологий и услуг
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
79
Ukrnafta
Ukrnafta
Добыча газа и нефти
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
80
ГК Молочний Альянс
ГК Молочний Альянс
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
81
MasterCard
MasterCard
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
82
МХП
МХП
Пищевая промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
83
British American Tobacco Ukraine
British American Tobacco Ukraine
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
84
Датагруп
Датагруп
Поставщик услуг связи для бизнеса и дома
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
85
DataArt
DataArt
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
86
VUSO
VUSO
Страхование
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
87
Foundation Coffee Roasters
Foundation Coffee Roasters
пищевая промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
88
Bayer в Украине
Bayer в Украине
Фармацевтика и сельское хозяйство
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
89
lifecell
lifecell
Телекоммуникации, мобильная связь
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
90
YouControl
YouControl
Предоставление услуг по анализу открытых данных о компаниях и физических лицах для комплаенса, деловой разведки и расследований
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
91
Ковальська
Ковальська
промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
92
Арсенал Страхування
Арсенал Страхування
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
93
Укрпроминвест Агро
Укрпроминвест Агро
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
94
Bayadera Group
Bayadera Group
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
95
Corteva Agriscience
Corteva Agriscience
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
96
Континентал Фармерз Групп
Континентал Фармерз Групп
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
97
Укргазбанк
Укргазбанк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
98
Fractal
Fractal
Группа IT-компаний
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
99
Укрэксимбанк
Укрэксимбанк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
100
L'Oreal Украина
L'Oreal Украина
Beauty retail
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
101
METRO Украина
METRO Украина
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
102
WOG
WOG
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
103
Enzym Group
Enzym Group
Биотехнологии
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
104
KFC
KFC
HoReCa
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
105
Sigma Software
Sigma Software
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
106
Bolt
Bolt
Транспорт, IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
107
Starlight Media
Starlight Media
Медиа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
108
Luxoft
Luxoft
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
109
EVO
EVO
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
110
UPG
UPG
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
111
Biosphere Corporation
Biosphere Corporation
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и личной гигиены
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112
Afina Group
Afina Group
Дистрибуция, логистика, разработка и производство собственных брендов
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
113
Группа Нафтогаз
Группа Нафтогаз
Добыча сырой нефти и природного газа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
114
Carlsberg Ukraine
Carlsberg Ukraine
Пищевая промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
115
Ощадбанк
Ощадбанк
Финансы, Банки
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116
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
117
ДИЛА
ДИЛА
Здравоохранение, медицина, лабораторные исследования
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
118
Nestle
Nestle
Производство продуктов питания
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
119
SOCAR
SOCAR
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
120
monobank
monobank
Финансы, банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
121
JTI Украина
JTI Украина
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
122
BROCARD
BROCARD
Ритейл
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123
ОККО
ОККО
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
124
COMFY
COMFY
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
125
Аптека Доброго Дня
Аптека Доброго Дня
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
126
VARUS
VARUS
Ритейл
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
127
EPAM Украина
EPAM Украина
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
128
Intellias
Intellias
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
129
Тева в Украине
Тева в Украине
Фармацевтика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
130
Alviva Group
Alviva Group
Производство продуктов питания
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
131
Индустриальная молочная компания (ІМК)
Индустриальная молочная компания (ІМК)
АПК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
132
AB InBev Efes Украина
AB InBev Efes Украина
FMCG
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
133
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Финансы, Банки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
134
Молокия
Молокия
Производство молочной продукции
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
135
АрселорМиттал Кривой Рог
АрселорМиттал Кривой Рог
ГМК
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
136
MTI Group
MTI Group
Оптовая и розничная торговля
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
137
ИнтерХим
ИнтерХим
Фармацевтика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
138
Артериум
Артериум
Фармацевтика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
139
Добробут
Добробут
Медицина, Охрана здоровья
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
140
IDS Украина
IDS Украина
Производство и дистрибуция минеральных вод
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
141
Delta Medical
Delta Medical
Фармацевтика
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
142
Киевский БКК
Киевский БКК
Производство кондитерских изделий
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
143
Onur Grup Ukraine
Onur Grup Ukraine
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
144
Vodafone Украина
Vodafone Украина
Телеком
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
145
SkyUp
SkyUp
Авиаперевозки
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
146
Premier FOOD Group
Premier FOOD Group
Производственно-логистическая группа компаний
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
147
Киевстар
Киевстар
Телеком
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
148
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Целлюлозно-бумажная промышленность
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
149
Terrafood
Terrafood
Производство молочной продукции
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
150
1+1 Media
1+1 Media
Медиа
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
151
ІТ-Интегратор
ІТ-Интегратор
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
152
GlobalLogic
GlobalLogic
IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
153
Mars в Украине
Mars в Украине
Производство продуктов питания
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
154
Kormotech
Kormotech
Производство кормов для домашних животных
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
155
Uber
Uber
Транспорт, IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
156
Uklon
Uklon
Транспорт, IT
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
157
Lantmännen АХА
Lantmännen АХА
Производство пищевых продуктов
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Монделис Украина (Mondelēz International)
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Производство продуктов питания
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