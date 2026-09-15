Рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом 2026: стартовало голосование
Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших" представляет рейтинг "Компании с наибольшим репутационным капиталом". Предлагаем вам отдать голос за бренды, которым вы доверяете как потребитель, бизнес-партнер или сотрудник.
Как мы будем определять репутационных лидеров
Победители рейтинга будут определяться на основе комплексной оценки, которая будет состоять из:
- онлайн голосования за ведущие украинские бренды на портале delo.ua. Количество голосов, полученных компаниями во время онлайн голосования, станет дополнительным фактором, который поможет определить степень лояльности к брендам со стороны клиентов, партнеров, инвесторов, работников и общества в целом.
Голосование будет проходить на протяжении сентября-октября 2025 года.
Важно! Результаты онлайн-голосования являються вспомогательным, а не единственным фактором определения места компании в итоговом рейтинге.
- оценивание компаний экспертным жюри, которое будет состоять из специалистов по репутационному менеджменту, PR, КСО, HR, GR и IR.
Работа жюри будет продолжаться в течение октября 2025 года.
Эксперты будут оценивать компании по таким параметрам как:
- наличие репутационных рисков
- лояльность потребителей
- инвестиции в КСО
- качество бренда роботодателя
- уровень корпоративных комуникаций с инвесторами
- бизнесово-государственное партнерство
- качествр PR и устойчивость к информационным атакам
По итогам оценивания будет определен Топ-50 компаний с наибольшим репутационным капиталом.
Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации
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Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
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Володимир Денисенко
керівник відділу спецпроєктів Delo.ua
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Анна Міщенко
Керуюча партнерка КШДУ
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Тетяна Смірнова
Генеральна директорка Ekonomika+
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Сергій Гайдайчук
Президент CEO Club Ukraine
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Тетяна Шерман
Керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK
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Євгенія Близнюк
Засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus