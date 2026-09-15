GET Business Festival 2026 "Горизонт можливостей": реєстрацію відкрито

Що робити бізнесу, коли те, що працювало вчора, вже не дає колишнього результату? Сучасні компанії шукають точки зростання в новому ринку, інших бізнес-моделях, технологіях, партнерствах чи новому джерелі фінансування.

25 листопада GET Business Festival 2026 "Горизонт можливостей" збере у Києві підприємців, топменеджерів, маркетологів та експертів, щоб поговорити про рішення, які допомагають бізнесу рухатись далі.

Цьогоріч програма фестивалю розгорнеться на трьох майданчиках: головній сцені, а також сценах бізнес-кейсів та маркетингових стратегій – від управлінських рішень до того, як саме вони працюють на ринку.

25 листопада 2026

Київ

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Головна сцена – про трансформацію бізнесу в умовах війни, доступ до капіталу, економічні й технологічні тренди, безпеку та операційну стійкість. У фокусі – нові бізнес-моделі, фінансування, дефіцит кадрів, енергетична автономність, перебудова ланцюгів постачання та перспективи відновлення економіки.

Маркетингові стратегії – про ефективність маркетингу, нові способи привертати увагу, роботу з ком’юніті та споживачем, а також пошук точок зростання без збільшення бюджетів. Поговоримо про ШІ, автоматизацію, новий пошук, генеративний контент і трансформацію маркетингових команд.

Реальні рішення підприємців у питаннях зростання, фінансів, цифровізації та виходу на міжнародні ринки розглянемо на сцені бізнес-кейсів. Також серед тем сцени – грантова підтримка, кібербезпека, ветеранське підприємництво та розвиток бізнес-компетенцій.

GET Business Festival 2026 – це можливість за один день подивитись на бізнес з різних боків: від стратегії та фінансів до маркетингу, технологій і реальних кейсів, щоб знайти власну точку зростання.

Хочете відчути атмосферу фестивалю 2025 року, перегляньте відео, щоб побачити ключові моменти події, її динаміку та масштаби.