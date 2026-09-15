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GET Business Festival 2026 "Горизонт возможностей": регистрация открыта

GET Business Festival 2026 "Горизонт возможностей": регистрация открыта
GET Business Festival 2026 "Горизонт возможностей": регистрация открыта

Что делать бизнесу, когда то, что работало вчера, уже не дает прежнего результата? Современные компании ищут точки роста на новом рынке, других бизнес-моделях, технологиях, партнерствах или новом источнике финансирования.

25 ноября GET Business Festival 2026 "Горизонт возможностей" соберет в Киеве предпринимателей, топ-менеджеров, маркетологов и экспертов, чтобы поговорить о решениях, которые помогают бизнесу двигаться дальше.

В этом году программа фестиваля развернется на трех площадках: главной сцене, а также сценах бизнес-кейсов и маркетинговых стратегий – от управленческих решений до того, как они работают на рынке.

25 ноября 2026
 Киев
 Зарегистрироваться по Early Bird можно по ссылке

Главная сцена – о трансформации бизнеса в условиях войны, доступе к капиталу, экономических и технологических трендах, безопасности и операционной устойчивости. В фокусе – новые бизнес-модели, финансирование, дефицит кадров, энергетическая автономность, перестройка цепей и перспективы восстановления экономики.

Маркетинговые стратегии – об эффективности маркетинга, новых способах привлекать внимание, работе с коммьюнити и потребителем, а также поиске точек роста без увеличения бюджетов. Поговорим об ИИ, автоматизации, новом поиске, генеративном контенте и трансформации маркетинговых команд.

Реальные решения предпринимателей в вопросах роста, финансов, цифровизации и выхода на международные рынки рассмотрим на сцене бизнес-кейсов. Среди тем сцены – грантовая поддержка, кибербезопасность, ветеранское предпринимательство и развитие бизнес-компетенций.

GET Business Festival 2026 – это возможность за один день посмотреть на бизнес с разных сторон: от стратегии и финансов до маркетинга, технологий и реальных кейсов, чтобы найти собственную точку роста.

Хотите почувствовать атмосферу фестиваля 2025 года, посмотрите видео, чтобы увидеть ключевые моменты события, его динамику и масштабы.

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