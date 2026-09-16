Гендиректор "Укрпошти" Смілянський подав позов проти НБУ: що вимагає

Адвокати генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського подали позов до Національного банку України в Київський Окружний Адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про його звільнення у зв’язку з професійною непридатністю.

Як повідомляє Dilo, про це Смілянський написав у Facebook.

Він зауважив, що почекав 80 днів після того, як НБУ вирішив його звільнити, щоб відповісти, бо знав, що воно того варте. За цей час усі стали свідками скандалу в державному Сенс Банку.

Смілянський нагадав, що НБУ під керівництвом Андрія Пишного спробував знищити його професійну репутацію, визнавши професійно непридатним.

"Не вийшло. Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного. Там, відверто кажучи, вже небагато залишилося. Тому цього тижня мої адвокати подали позов до НБУ в Київський Окружний Адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про моє звільнення у зв’язку з професійною непридатністю", - розповів гендиректор "Укрпошти".

Він наголосив, що впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді та вважає рішення щодо нього незаконним та упередженим.

"І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в "Укрпошти"", - підкреслив Смілянський.

Він додав, що позов подав особисто і юристів теж оплачує сам. "Укрпошта" нічого не платить.

"Єдине, турбуюся, що судові справи займають час, і поки вони завершуються, хтось, як показує досвід, може опинитися на плівках, за ґратами чи за кордоном. Тоді, звісно, смак перемоги буде трохи зіпсований, але, як ви побачили вище, я вмію і чекати, і передбачати певні події", - підсумував Смілянський.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

23 червня НБУ офіційно визнав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності"та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів, які спливли 1 липня.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці перейшли на особистості та взаємні звинувачення.

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Dilo.