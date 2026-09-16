Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал иск против НБУ: что требует

Адвокаты генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского подали иск в Национальный банк Украины в Киевский Окружной Административный суд с требованием отменить решение об увольнении в связи с профессиональной непригодностью.

Как сообщает Dilo, об этом Смилянский написал в Facebook.

Он отметил, что подождал 80 дней после того, как НБУ решил его уволить, чтобы ответить, зная, что оно того стоит. За это время все стали свидетелями скандала в государственном Сенс Банке.

Смилянский напомнил, что НБУ под руководством Андрея Пышного попытался уничтожить его профессиональную репутацию, сочтя профессионально непригодным.

"Не получилось. Теперь моя очередь уничтожить в судебном порядке остатки репутации господина Пышного. Там, откровенно говоря, уже немного осталось. Поэтому на этой неделе мои адвокаты подали иск в НБУ в Киевский Окружной Административный суд с требованием отменить решение о моем увольнении в связи с профессиональной непригодностью", - рассказал Смилянский.

Он подчеркнул, что уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде и считает решение по нему незаконным и пристрастным.

"И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у "Укрпочты"", - подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что иск подал лично и юристов тоже оплачивает сам. "Укрпочта" ничего не платит.

"Единственное, беспокоюсь, что судебные дела занимают время, и пока они завершаются, кто-то, как показывает опыт, может оказаться на пленках, за решеткой или за границей. Тогда, конечно, вкус победы будет немного испорчен, но, как вы увидели выше, я умею и ждать, и предсказывать определенные события", - подытожил Смилянский.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

23 июня НБУ официально признал, что генеральный директор "Укрпочты "Игорь Смилянский" не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней, которые прошли 1 июля.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смелянский конфликтуют не первый год, а в последнее время открыто на публике перешли на личности и взаимные обвинения.

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка".

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Dilo.