Гендиректор "Укрпочты" Смилянский прокомментировал обвинение в отмывании 11 млрд грн

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский опроверг заявления Национального банка о миллиардных схемах в компании. По его словам, "отмыть" средства через национального оператора почтовой технической связи невозможно, ведь он не является банком.

Как пишет Delo.ua, об этом Смилянский сообщил в комментарии Новости.LIVE.

"Укрпочта" не является банком

"Прежде всего, как мы видим, НБУ может что-нибудь замечать, а что-то не замечать. Во-вторых, никаких отмываний средств через "Укрпочту" не было. Знаете почему? Потому что "Укрпочта" не банк, потому отмыть через "Укрпочту" даже технически невозможно. Возможно, через банковские счета", - подчеркнул Смилянский.

Он напомнил, что благодаря позиции НБУ "Укрпочта" пока еще не банк.

Смилянский предположил, что если бы "Укрпочта" была банком, тогда можно было бы предъявляться какие-нибудь обвинение .

Гендиректор компании подчеркнул, что почтовый оператор сотрудничает со всеми правоохранительными органами и готов содействовать расследованию, ведь ничего не скрывать.

"Надеюсь, расследование действительно выявит, прежде всего, происходило что-то или не происходило. А во-вторых, если происходило, то кто был в этом виноват", - рассказал Смилянский.

Отметим, что Национальный банк выявил в Укрпочте нетипичные операции и нарушения при работе с наличными. По данным регулятора, компанию могли использовать в качестве одного из ключевых звеньев схемы по легализации более 11 млрд грн наличных средств неизвестного происхождения.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

23 июня НБУ официально признал, что генеральный директор "Укрпочты Игорь Смилянский не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней, истекающих сегодня, 1 июля.

Смилянский в свою очередь заявил, что планирует защищать в судебном порядке свою репутацию, а решение НБУ назвал личной местью руководителя регулятора Андрея Пышного.

Глава НБУ Пышный и Смилянский конфликтуют не первый год, а в последнее время открыто на публике перешли на личности и взаимные обвинения.

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка".

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.