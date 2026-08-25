Гендиректор "Укрпошти" Смілянський прокоментував звинувачення у відмиванні 11 млрд грн

Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський спростував заяви Національного банку про мільярдні схеми у компанії. За його словами, "відмити" кошти через національного оператора поштового зв'язку технічного неможливо, адже він не є банком.

Як пише Delo.ua, про це Смілянський повідомив у коментарі Новини.LIVE.

"Укрпошта" не є банком

"Перш за все, як ми бачимо, НБУ може щось помічати, а щось не помічати. По-друге, ніяких відмивань коштів через "Укрпошту" не було. Знаєте чому? Тому що "Укрпошта" не банк, тому відмити через "Укрпошту" навіть технічно неможливо. Можливо, через банківські рахунки", - наголосив Смілянський .

Він нагадав, що завдяки позиції НБУ "Укрпошта" поки що не банк.

Смілянський припустив, що якби "Укрпошта" була банком, тоді можна було б предʼявлятися якісь звинувачення.

Гендиректор компанії підкреслив, що поштовий оператор співпрацює зі всіма правоохоронними органами та готовий сприяти розслідуванню, адже нічого не приховувати.

"Сподіваюся, розслідування дійсно виявить, перш за все, відбувалося щось чи не відбувалося. А по-друге, якщо відбувалося, то хто був у цьому винен", — розповів Смілянський.

Зазначимо, що Національний банк виявив в Укрпошті нетипові операції та порушення під час роботи з готівкою. За даними регулятора, компанію могли використовувати як одну з ключових ланок схеми з легалізації понад 11 млрд грн готівкових коштів невідомого походження.

Конфлікт "Укрпошти" та НБУ

23 червня НБУ офіційно визнав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський "не відповідає вимогам щодо професійної придатності"та зобов’язав компанію відсторонити його протягом п’яти робочих днів, які спливають сьогодні, 1 липня.

Смілянський своєю чергою заявив, що планує захищати в судовому порядку свою репутацію, а рішення НБУ назвав особистою помстою очільника регулятора Андрія Пишного.

Глава НБУ Пишний та Смілянський конфліктують не перший рік, а останнім часом вже відкрито на публіці перейшли на особистості та взаємні звинувачення.

17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. В "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Після цього НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - відповів на це Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.