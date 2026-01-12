"ТопФинанс": стартовало голосование за лучшие банки Украины 2026 года
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua начинает голосование за лучшие банки в рейтинге "ТопФинанс-2026".
Итоговые позиции банков в отдельных номинациях определит тайное независимое голосование экспертного жюри.
Ми выбираем лидеров банковського рынка в два этапа:
- На первом этапе по итогам онлайн голосования аудитории Delo.ua будет сформован short-list из 10 банков в каждой из представленных номинаций.
- На втором этапе экспертное жюри оценит финучреждения, которые попали в short-list номинаций. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших банков в каждом сегменте рынка.
Онлайн голосование будет продолжаться до 31 января!
Вы можете проголосовать только за одного номинанта в номинацииНоминация №1 "Найкращі умови обслуговування МСБ та ФОП " Номинация №2 "Найкращі інвестиційні кредити" Номинация №3 "Найкраща кредитна лінія для бізнесу " Номинация №4 "Найкращі документарні операції " Номинация №5 "Найкраще карткове рішення для бізнесу" Номинация №6 "Найкраще карткове рішення для населення" Номинация №7 "Найкращі споживчі кредити" Номинация №8 "Найкращий онлайн банкінг" Номинация №9 "Найкраща депозитна лінійка " Номинация №10 "Найкращий клієнтський сервіс"
-
Юрій Гусєв
Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
-
Катерна Рожкова
екс-перший заступник голови правління НБУ
-
Василь Фурман
член Ради НБУ
-
Михайло Кухар
Senior Economist in Ukraine Economic Outlook
-
Богдан Данилишин
Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
-
В'ячеслав Черняховський
Генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес
-
Віктор Берлін
президент ЛСОУ
-
Сергій Мартинчук
генеральний директор Cisco Україна
-
Ерік Найман
засновник HUGS'FUND