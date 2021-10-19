Недвижимость 1 час назад

Dragon Capital купил для КШЭ здание, захваченное рейдерами 18 лет назад, — Игорь Зубицкий

Здание в Киеве на ул. Шпака, 3 приобрела компания "Брологистик" — дочернее предприятие инвестфонда Dragon Capital 

Dragon Capital купил для КШЭ здание, захваченное рейдерами 18 лет назад, — Игорь Зубицкий Dragon Capital купил для КШЭ здание, захваченное рейдерами 18 лет назад, — Игорь Зубицкий

Наследники известного врача Даниила Зубицкого в течение 18 лет пытались вернуть наследство, которое рейдерски захватили перед смертью отца, и считают покупку Dragon Capital этого здания незаконной, а сделка только запутала следы давнего преступления. Об этом рассказал сын Данила Зубицкого Игорь Зубицкий в интервью для издания "КП в Украине".

Фирма "Брологистик", которая является дочерней частью компании Dragon Capital, в 2020 году купила здание в Киеве по адресу Шпака 3, вокруг которого 18 лет идут судебные процессы. Сейчас там находится Киевская школа экономики, президентом которой является экс-министр экономики Украины, приближенный к ОП Тимофей Милованов. Но сделка была заключена с компанией, которая не имела права им распоряжаться, считают наследники Данила Зубицкого, клиника которого должна была там разместиться в начале 2000-х годов.

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"Произошел рейдерский захват предприятия, в том числе всего недвижимого имущества, и здания клиники (речь идет о здании, которое находится по адресу Шпака 3 — прим.ред) и двух других зданий, где находились лаборатории. По сути, оказавшись при смерти, отец потерял все, над чем трудился в течение жизни", — говорит сын Даниила Игорь Зубицкий. 

Данил Зубицкий был советским и украинским фитотерапевтом, представителем нетрадиционной медицины, основателем серии аптек "Народная медицина Данила Зубицкого", академиком. Умер в декабре 2003 года и с тех пор его семья оказалась втянута в судебные разбирательства по поводу наследства. 

Как сообщает Игорь Зубицкий, в 1996 году его отцу, Данилу Зубицкому, выделили участок под постройку первой в Европе фито-клиники в Киеве на ул.Шпака 3. Но за несколько недель до смерти Данила здание путем рейдерского захвата бывшие сотрудники Зубицкого перееоформили частное предприятие в ООО. 

"За три недели до смерти отца в течение одного дня частное предприятие перерегистрируют как ООО, в которое входят еще 4 акционера на 60% доли, внеся в уставной фонд всего 3 тыс. грн. Среди "новых акционеров" оказалась супруга заместителя главы Шевченковской РГА Наталия Вакараш. Именно ее участие в авантюре, думаю, и сделало возможным перерегистрацию предприятия в течение одного дня," — утверждает Игорь Зубицкий в интервью.

Через 15 лет здание выставили на продажу и купила его фирма "Брологистик", принадлежащая Томашу Фиале. Игорь Зубицкий считает, что эта сделка нужна была для отмывания денег после рейдерского захвата годами ранее. 

"Я бы назвал это гибридным грабежом: по аналогии с нашей страной захватчик прикрывается формальными действиями/бумагами, по сути, нарушая ключевые принципы ответственного бизнеса, учета мнения стейкхолдеров и элементарно основные нормы права. Я уверен, что в фонде были в курсе ситуации, судов и споров вокруг права собственности на здание. Любой инвестор, принимающий решение о покупке на 3 млн. долларов прежде всего изучает историю актива, проблемы, связанные с ними, проводит юридический анализ. Получается, что для Dragon Capital вся ситуация с судами и рейдерским захватом не имела значения?" — уверена Игорь Зубицкий.

Напомним, в июне 2020 года Dragon Capital анонсировал покупку здания по адресу Шпака, 3 для Киевской школы экономики, после чего в здании была проведена реконструкция.

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