Экспорт яблок из Украины достиг докризисного уровня

Экспорт украинских яблок в этом сезоне увеличился почти на 30% по сравнению с прошлым годом и в феврале достиг докризисного уровня. Такие данные озвучивает "Инфо-Шувар".

В период с июля 2016 по февраль 2017 Украина экспортировала 10,5 тыс. тонн яблок. Для сравнения в аналогичный период прошлых лет на внешний рынок было продано 7 тыс. тонн яблок.

"Сезон еще не закончился, но уже можно говорить, что Украина вышла на докризисные показатели экспорта",— говорится в сообщении.

Еще одним достижением текущего сезона стало расширение географии экспорта украинских яблок за счет поставок в Ливию, Австрию, Армению, Грузию, Индонезию, Ирак, Хорватию и даже Австрию, Швецию и Норвегию.

При этом Беларусь является главным покупателем украинских яблок.

Но такого увеличения экспорта недостаточно для того, чтобы цены на продукцию на внутреннем рынке существенно увеличились. Сегодня яблоки в Украине стоят примерно 7-8 грн/кг и в течение зимы подорожали лишь на 15-20%. Впрочем сейчас украинские хозяйства продают яблоки уже на 10-15% дороже, чем год назад.

На фоне увеличения экспорта Украина также наращивала импорт яблок. За 9 месяцев текущего сезона на внешнем рынке Украина купила около 10,5 тыс. тонн яблок, то есть примерно столько же, сколько и экспортировала. Такой объем почти на 15% больше, чем за тот же период прошлого сезона. Польша остается главным поставщиком яблок в Украину.