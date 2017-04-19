Экспорт яблок из Украины достиг докризисного уровня

19 апреля 2017, 10:20
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С июля 2016 по февраль 2017 года Украина экспортировала 10,5 тыс. тонн яблок

Экспорт яблок из Украины достиг докризисного уровня | АПК | Дело Увеличить картинку

Экспорт украинских яблок в этом сезоне увеличился почти на 30% по сравнению с прошлым годом и в феврале достиг докризисного уровня. Такие данные озвучивает "Инфо-Шувар".

В период с июля 2016 по февраль 2017 Украина экспортировала 10,5 тыс. тонн яблок. Для сравнения в аналогичный период прошлых лет на внешний рынок было продано 7 тыс. тонн яблок.

"Сезон еще не закончился, но уже можно говорить, что Украина вышла на докризисные показатели экспорта",— говорится в сообщении.

Еще одним достижением текущего сезона стало расширение географии экспорта украинских яблок за счет поставок в Ливию, Австрию, Армению, Грузию, Индонезию, Ирак, Хорватию и даже Австрию, Швецию и Норвегию.

При этом Беларусь является главным покупателем украинских яблок.

Но такого увеличения экспорта недостаточно для того, чтобы цены на продукцию на внутреннем рынке существенно увеличились. Сегодня яблоки в Украине стоят примерно 7-8 грн/кг и в течение зимы подорожали лишь на 15-20%. Впрочем сейчас украинские хозяйства продают яблоки уже на 10-15% дороже, чем год назад.

На фоне увеличения экспорта Украина также наращивала импорт яблок. За 9 месяцев текущего сезона на внешнем рынке Украина купила около 10,5 тыс. тонн яблок, то есть примерно столько же, сколько и экспортировала. Такой объем почти на 15% больше, чем за тот же период прошлого сезона. Польша остается главным поставщиком яблок в Украину.

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Теги: апк , фрукты , экспорт , импорт , европа , беларусь

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Экспорт яблок из Украины достиг докризисного уровня | АПК | Дело
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