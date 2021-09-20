Из журналов Cosmopolitan и Bazaar массово уходят сотрудники из-за невыплат зарплат

Из издательского дома HS Ukraine, в частности издающего украинские глянцевые журналы Cosmopolitan и Harper's Bazaar, массово увольняются сотрудники. По крайней мере пока достоверно известно о трех сотрудницах, покинувших проект, однако источники Delo.ua утверждают, что речь идет о большом количестве людей.

В частности, свое заявление об уходе с должности распространила главный редактор журнала Cosmopolitan Александра Буринская.

"Последние пять с половиной лет я возглавляла Cosmopolitan. Годы абсолютного профессионального счастья, роста и свободы... Сейчас я вынуждена все это оставить. Больно, обидно и невероятно сложно, ведь журнал уже давно стал центром моей вселенной. Но впереди — еще интереснее, обещаю. По всем дальнейшим вопросам касательно бренда обращайтесь в американский офис", — написала Буринская на своей странице в Facebook 20 сентября.

До этого о своем заявлении об уходе из издательского дома HS Ukraine сообщила редактор журнала Harper's Bazaar Ukraine Алена Тулбанова.

"Мне очень непросто было принять это решение, но сегодня мой последний рабочий день в издательском доме HS Ukraine. 14 лет на позиции бьюти редактора, из которых 12 лет я посвятила журналу Cosmopolitan (Cosmo Beauty и Cosmopolitan Bride) и 2 года Harper’s Bazaar Ukraine", — написала Тулбанова в Facebook.

Помимо этого, свое увольнение подтвердила и старший редактор Cosmopolitan Елена Калюк.

"Сегодня я прощаюсь с Cosmopolitan... Так сложились обстоятельства, что жизнь уводит в новое приключение", — сообщила она.

Предварительно известно, что издательский дом коснулся еще ряд увольнений, помимо указанных выше. Более того, по информации Delo.ua, речь идет о большом количестве людей.

Причина массового ухода людей из HS Ukraine — экономические проблемы издательства. Сотрудники издательского дома утверждают, что им не платят зарплаты уже несколько месяцев.

Delo.ua направило запросы в редакцию Cosmopolitan и директору HS Ukraine Максиму Ульянченко, однако на момент публикации пока не получило на них ответы.

Бренд Cosmopolitan был основан в 1886 году в Нью-Йорке компанией Schlicht & Field как журнал для высшего общества. За пределами США Cosmopolitan начал издаваться в 1970-х. Концепция журнала едина по всему миру, однако реализована с учетом особенностей каждой конкретной страны. В Украине журнал издается с 1999 года.

Издательский дом HS Ukraine — украинская медиакомпания, издающая журналы ELLE, ELLE Decoration, Cosmopolitan, MAXIM и Harper's Bazaar.