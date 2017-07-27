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Как Минздрав будет закупать лекарства в 2017 году

27 июля 2017, 15:45
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Минздрав начал закупать лекарства за бюджетные средства 2017 года. Бюджет закупочной программы увеличен на 2 млрд грн

Как Минздрав будет закупать лекарства в 2017 году | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Министерство здравоохранения Украины начало закупку лекарств за бюджетные деньги 2017 года. Бюджет госзакупок составляет 5,9 млрд грн, что на 2 млрд больше, чем было заложено в бюджете 2016 года.

Список международных организаций, которые будут закупать лекарства, не изменился. Ведомство подписало договор с ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. "Мы заключили договора на поставку лекарств по 23 программам. Еще по 16 программам Кабмин должен подписать номенклатуры. Ожидается, что заключить договор на поставку этих лекарств мы сможем в августе", — рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В ведомстве говорят, что первые поставки лекарств за бюджетные деньги 2017 года они ожидают к октябрю.

Кроме того, Супрун рассказала, что в этом году Минздрав внес ряд изменений в закупочный процесс. В частности, были пересмотрены номенклатурные списки. "При пересмотре старых номенклатурных списков мы увидели устаревшие препараты и неправильное распределение средств на препараты", — сказала она.

Также Минздрав изменил правила оплаты, за закупленные лекарства. "Теперь мы не будем совершать предоплату, будем оплачивать только после проведения тендера, когда будет известно, что закупается", — уточнила Супрун.

Напомним, что сейчас заканчиваются закупки лекарств за бюджетные средства 2016 год. Бюджет программы составлял 3,9 млрд грн. На сегодняшний день закуплено 98% препаратов, из которых 57 % доставлены в Украину. В регионы доставлено 44% от всех закупленных лекарств.

По заявлению Минздрава в 2016 году было сэкономлено 913 млн грн, на которые будут закуплены дополнительные лекарственные средства и изделия.

По материалам: "Дело"
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Теги: общество , минздрав , госзакупки , лекарства , ульяна супрун

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Как Минздрав будет закупать лекарства в 2017 году | Потребрынки | Дело
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