Как защитить бизнес в условиях пандемии: итоги BUSINESS PROTECTION 2021 — A2B FORUM

Форум ААУ по защите бизнеса BUSINESS PROTECTION 2021 — A2B FORUM состоялся 28 мая 2021 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Традиционно мероприятие открыли Зоя Ярош, управляющий партнер АО "Marshaller Group", Президент ААУ и Ольга Дмитриева, управляющий партнер АО "Дмитриева и партнеры", Председатель Наблюдательного совета ААУ, ментор Law & Business Studio (LBS).

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Во время первой сессии были рассмотрены следующие вопросы:

- Защита прав бизнеса парламентом: результаты работы ВСК по вопросам защиты прав инвесторов.

- Адвокация интересов бизнеса: игра в длинную.

- ТПП Украины как структура для обеспечения комфортного и безопасного бизнеса.

- Бюро экономической безопасности: чего ждать бизнесу?

- Международное структурирование бизнеса как эффективный способ защиты.

- Оценка бизнесом антирейдерской политики государства.

- Законодательные изменения, которых требует АРМА.

Модерировала сессию Анна Игнатенко — партнер, соучредитель ID Legal Group. Спикерами выступили:

• Денис Маслов, народный депутат Украины, представитель ВСК Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

• Ярослава Савастеева, заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации;

• Михаил Непран, вице-президент ТПП Украины;

• Семен Ханин, управляющий партнер ЮК "Amber Law Company ", член Правления ААУ, к.э.н.;

• Виталий Грицик, управляющий партнер АО "Доминанта";

• Станислав Борис, советник практики безопасности бизнеса Juscutum;

• Владимир Павленко, заместитель Председателя АРМА.

Вторая сессия, которую модерировала Лидия Карплюк — адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", была посвящена внутренним угрозам для бизнеса.

Рассмотрели вопрос решения корпоративных конфликтов и актуальной практики Верховного Суда; судебные инструменты защиты интересов бизнеса в случае выявления корпоративного мошенничества; корпоративные конфликты; опцион на выкуп акций; возмещение убытков, причиненных недобросовестным менеджером; защиту интеллектуальной собственности и особенности защиты корпоративных прав и интересов в суде первой инстанции. Участие в обсуждении приняли:

• Анна Вронская, судья Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда;

• Юлия Курило, управляющий партнер JKLAW, адвокат;

• Сергей Пагер, управляющий партнер АБ "Сергея Пагера", председатель Комитета ААУ по аграрному праву;

• Екатерина Спиридонова, партнер Bossom Group, председатель комитета ААУ по корпоративному праву;

• Денис Шкаровский, партнер VB PARTNER;

• Анастасия Казанкина, адвокат АО "Дубинский и Ошарова", председатель комитета ААУ по интеллектуальной собственности;

• Онлайн спикер — Гевко Владимир, судья Хозяйственного суда Тернопольской области, преподаватель Национальной школы судей Украины, член правления, председатель Комитета по исследованию судебной практики Ассоциации развития судейского самоуправления Украины.

Внешним угрозам для бизнеса была посвящена третья сессия Форума, которую модерировал Олег Вдовичен — адвокат, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры", член Правления ААУ, председатель Комитета ААУ по вопросам защиты бизнеса, активов и прав инвесторов.

Обсуждались вопросы проверки и преследования со стороны правоохранительных органов, проверки бизнеса во время карантина, обыска, защиты информации, мифы и реалии о деловой разведке и о корпоративной контрразведке современного бизнеса. Участие в дискуссии приняли:

• Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК "WINNER", к.ю.н.;.

• Владислав Жабский, инспектор Совета бизнес-омбудсмена;

• Анастасия Доброчинская, управляющий партнер PRAVO GARANT;

• Игорь Цминский, президент Международной ассоциации расследователей и экспертов по кризисным ситуациям (МАРЭКС), соучредитель компании по защите международного бизнеса INTERNATIONAL BUSINESS PROTECTION HOLDING.

Также о комплексном IT-инструменте для оперативного отслеживания внешних рисков и принятия бизнес-решений "LIGA 360" рассказала Ольга Таранова, product director ЛИГА: ЗАКОН.

Форум завершился 4 сессией "Особенности защиты бизнеса в отдельных сферах деятельности", которую модерировал Виталий Бурдак — управляющий партнер, адвокат Pavlenko Legal Group.

Были рассмотрены вопросы банковского комплаенса, сохранения земельного банка в условиях открытия рынка земли, статус легализации игорного бизнеса в Украине, уголовные производства в медицинской сфере и использование искусственного интеллекта для киберзащиты IТ- активов предприятия. Спикерами выступили:

• Олег Дерлюк, управляющий партнер STRON LEGAL SERVICES, председатель Комитета ААУ по IT-праву;

• Виктор Кобылянский, директор Центра земельного права OPEN KNOWLEDGE, председатель Комитета ААУ по земельному праву;

• Евгений Дедов, управляющий партнер АО "ЮРИСВЕСТ", председатель Комитета ААУ по недвижимости и строительству;

• Анна Щенникова, руководитель уголовной практики ЮФ "Горецкий и Партнеры";

• Андрей Слободяник, Partnership Director, Central & Eastern Europe в ImmuniWeb.

ААУ выражает благодарность всем участникам за активное участие, тематические вопросы и настоящую заинтересованность мероприятием. Всем экспертам и спикерам за интересные и информативные доклады, оживленную дискуссию.

Партнерам: Amber Law Company, Bossom Group, АО "Доминанта", АО "Дубинский и Ошарова", ЮФ "Горецкий и партнеры", Gracers Law Firm, ID Legal Group, АО "Juscutum", АО "ЮРИСВЕСТ", JKLAW, АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", ЛИГА: ЗАКОН, OPEN KNOWLEDGE, Pavlenko Legal Group, PRAVO GARANT, АБ "Сергея Пагера", STRON LEGAL SERVICES, VB PARTNER, АО "Вдовичен и партнеры", ЮК "WINNER".

Отдельная благодарность информационным партнерам за освещение Форума: "Юридическая практика", "Юридическая газета", "Закон и Бизнес", "ЛИГА:ЗАКОН", "ЮРЛИГА", "Юрист&Закон", "delo.ua","LexInform","Loйер","Советы юриста", "Правовая неделя", "Юридический вестник Украины", "Украинское право", "ActiveLex", "Я и закон", "Postfactum.info", "сomments.ua", "Legalhub.online", "Femida.ua", "BUKVY.com", "Inventure", "Algorithm.Ua", ИД "Украина Бизнес", Финансовой компании "Babitskiy Investment Management", "Вестник. Официально о налогах", "Деловая столица", "Depo.ua", "Власть денег", "Youcontrol", Торгово-промышленной палате Украины, Координационному центру по оказанию правовой помощи, Ассоциации судей Украины, Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA).

Посмотреть фотографии мероприятия можно по ссылке.