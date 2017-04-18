Крупнейший производитель курятины нарастил экспорт на 60%, сокращая продажи на внутреннем рынке

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в январе-марте 2017 года продал 123,931 тыс. тонн куриного мяса, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно пресс-релизу компании во вторник средняя цена реализации этой продукции за год выросла на 15% — до 31,52 грн/кг.

Цены на курятину в первом квартале на внутреннем рынке увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная цена выросла на 11% в результате изменения ассортимента продукции и переориентации ее продаж на более прибыльные рынки, изменение экспортной стратегии в целом.

Экспортные продажи "Мироновского хлебопродукта" выросли в первом квартале на 60% — до 49,15 тыс. тонн, а объем продаж на внутреннем рынке сократился на 2% — до 74,78 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Экспортные продажи составили около 40% от общего объема продаж мяса птицы в первом квартале 2017 года. На протяжении отчетного периода компания развивала свой экспорт главным образом в таких регионах как Ближний Восток (более 24% от общего экспорта), ЕС (около 21%), Северная Африка (более 14%)", — сообщают в МХП.

Суммарный объем производства мяса птицы холдингом в первом квартале снизился на 1% и составил 141,874 тыс. тонн в результате увеличения производства мелких бройлерных тушек для экспорта.

Помимо того, в МХП отмечают, что в первом квартале продажи подсолнечного масла уменьшились на 7,4% — до 82,133 тыс. тонны по сравнению аналогичным периодом 2016 года, экспортные продажи соевого масла снизились на 5% — до 7,78 тыс. тонн.

"Компания рассматривает экспорт растительных масел в качестве одного из "естественных методов хеджирования", который аккумулирует дополнительные доходы в твердой валюте и защищает компанию от волатильности местной валюты", — отмечают в холдинге.

МХП также засеял 94 тыс. га земель, или около 26% отведенных под растениеводство земель озимыми культурами (пшеницей, рапсом, ячменем), которые на сегодня находятся в хорошем состоянии, поэтому в 2017 году компания ожидает хороший урожай озимых культур.

"В 2017 году весенняя посевная кампания МХП продолжается без существенных изменений структуры посевов", — добавляет холдинг.

Помимо того, МХП отмечает, что объемы продаж колбас и готовой мясной продукции в январе-марте выросли на 17% к аналогичному периоду прошлого года — до 8,14 тыс. тонн в результате новой стратегии продвижения продукта и активной рекламной кампании. Средняя цена на колбасы и готовую мясную продукцию в первом квартале выросла на 9% — до 44,38 грн за 1 кг без учета НДС преимущественно вследствие роста цен на мясо птицы.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% — до $1,135 млрд.