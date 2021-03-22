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Лечебно-диагностический центр Healthy&Happy: полный спектр медицинских услуг

Любые медицинские услуги можно получить в одном месте, не посещая разные профильные заведения. Для этого можно побывать в лечебно-диагностическом центре Healthy&Happy, на базе которого работает собственная лаборатория и аптечная сеть

Лечебно-диагностический центр Healthy&Happy: полный спектр медицинских услуг Лечебно-диагностический центр Healthy&Happy: полный спектр медицинских услуг

Любые медицинские услуги можно получить в одном месте, не посещая разные профильные заведения. Для этого можно побывать в лечебно-диагностическом центре Healthy&Happy, на базе которого работает собственная лаборатория и аптечная сеть. Использование современного диагностического оборудования дает возможность точно поставить диагноз и эффективно решить проблемы со здоровьем. Спектр необходимых услуг в медицинском центре могут получить как взрослые, так и дети.

Почему пациенты выбирают Healthy&Happy

В каждой клинике сети Healthy&Happy есть современное оборудование, позволяющее оказывать качественные медицинские услуги. Для проведения точных исследований используются специальные рентгенологические и ультразвуковые аппараты, установки функциональной диагностики. В центрах работают манипуляционные кабинеты, где проводятся различные медицинские процедуры: вакцинация, забор биологического материала для проведения диагностики и т. д.

Кратко и по делу в Telegram

В сети медицинских центров можно получить различные услуги по таким направлениям:

  • эстетическая медицина;
  • клинические исследования;
  • реабилитация и психосоматика;
  • кардиология;
  • отоларингология;
  • выездные услуги.

Также в сети клиник проводится плазмолифтинг суставов, удаление геморроя, физическая реабилитация.

Функциональный личный кабинет пациента

Для большего удобства пациенты могут воспользоваться функциональными возможностями личного кабинета:

  • самостоятельно записаться на прием к врачу в удобное время;
  • хранить личную медицинскую документацию;
  • платить за услуги.

Пользоваться личным кабинетом удобно через мобильное приложение. Данные для регистрации предоставляет регистратор во время визита пациента в клинику.

Расплачиваться за предоставленные услуги можно любым удобным способом. Доступен безналичный расчет, оплата через личный кабинет, в рассрочку или частями.

Выгодная услуга "горячие часы"

В лечебно-консультативном центре можно получить медицинскую консультацию со скидкой. В "горячие часы" ее размер составляет 30 %. Врачи центра ведут прием по предварительной записи, но иногда возникают ситуации, когда запланированный визит пациента отменяется. Именно в это время другой человек может получить консультацию медицинского специалиста по выгодной цене.

Информация о том, когда можно выгодно воспользоваться услугой, обновляется ежедневно и доступна на сайте клиники.

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