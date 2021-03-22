Лечебно-диагностический центр Healthy&Happy: полный спектр медицинских услуг

Любые медицинские услуги можно получить в одном месте, не посещая разные профильные заведения. Для этого можно побывать в лечебно-диагностическом центре Healthy&Happy, на базе которого работает собственная лаборатория и аптечная сеть. Использование современного диагностического оборудования дает возможность точно поставить диагноз и эффективно решить проблемы со здоровьем. Спектр необходимых услуг в медицинском центре могут получить как взрослые, так и дети.

Почему пациенты выбирают Healthy&Happy

В каждой клинике сети Healthy&Happy есть современное оборудование, позволяющее оказывать качественные медицинские услуги. Для проведения точных исследований используются специальные рентгенологические и ультразвуковые аппараты, установки функциональной диагностики. В центрах работают манипуляционные кабинеты, где проводятся различные медицинские процедуры: вакцинация, забор биологического материала для проведения диагностики и т. д.

В сети медицинских центров можно получить различные услуги по таким направлениям:

эстетическая медицина;

клинические исследования;

реабилитация и психосоматика;

кардиология;

отоларингология;

выездные услуги.

Также в сети клиник проводится плазмолифтинг суставов, удаление геморроя, физическая реабилитация.

Функциональный личный кабинет пациента

Для большего удобства пациенты могут воспользоваться функциональными возможностями личного кабинета:

самостоятельно записаться на прием к врачу в удобное время;

хранить личную медицинскую документацию;

платить за услуги.

Пользоваться личным кабинетом удобно через мобильное приложение. Данные для регистрации предоставляет регистратор во время визита пациента в клинику.

Расплачиваться за предоставленные услуги можно любым удобным способом. Доступен безналичный расчет, оплата через личный кабинет, в рассрочку или частями.

Выгодная услуга "горячие часы"

В лечебно-консультативном центре можно получить медицинскую консультацию со скидкой. В "горячие часы" ее размер составляет 30 %. Врачи центра ведут прием по предварительной записи, но иногда возникают ситуации, когда запланированный визит пациента отменяется. Именно в это время другой человек может получить консультацию медицинского специалиста по выгодной цене.

Информация о том, когда можно выгодно воспользоваться услугой, обновляется ежедневно и доступна на сайте клиники.