МАУ разрешили чаще летать из Винницы в Тель-Авив

Комиссия Госавиаслужбы 27 декабря распределила последние в 2016 году права на маршруты между авиакомпаниями.

Авиакомпания МАУ получила возможность полетов из Винницы в Тель-Авив 3 раза в неделю вместо двух. Как отметили в Госавиаслужбе, по решению суда при принятии решения не учитывалась задолженность авиаперевозчика в Спецфонд авиации, которая достигла 270 млн. грн.

Таким образом, на данный момент вся квота на линии Винница — Тель-Авив полностью распределена: 3 частоты у МАУ, 4 у Yanair, которая не выполняет полеты по данному маршруту.

По заявке Yanair на выдачу прав на 7 частот по маршруту Запорожье — Тель-Авив комиссия отказала, аргументировав это тем, что Yanair имеет задолженность перед Спецфондом в размере 195 тыс. грн.

Заявки МАУ и Yanair на единственную свободную частоту Львов — Тель-Авив комиссия Госавиаслужбы оставила без рассмотрения, поскольку проведение конкурса между авиаперевозчиками на маршрут действующим законодательством предусмотрено только в случае получения прав, в то время как авиаперевозчики уже имеют необходимые права, но просили увеличить по ним частотность.

Комиссия Госавиаслужбы также отказала МАУ и Yanair в увеличении частоты полетов на линии Киев — Тель-Авив по выданным ранее правам, аргументировав это тем, что действующая квота в 24 рейса в неделю полностью использована, а на запрос по ее увеличению израильская сторона не ответила.