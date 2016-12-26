"Нова пошта" разрушила монополию "Укрпошты" на доставку товаров из китайских интернет-магазинов

"Нова пошта" запустила услугу экспресс-доставки из Китая в Украину, разработанную в сотрудничестве с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express. Украинцы смогут заказать доставку товаров из крупнейших китайских онлайн-магазинов, включая Ali Express, в любую точку Украины, говорится в сообщении компании.

Доставка осуществляется за счет отправителя (продавца). Воспользоваться ею могут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа.

Цепочка доставки выглядит так: SF Express отвечает за прием посылок со склада интернет-магазина в Китае, их обработку, экспортное таможенное оформление и авиаперевозку в Украину, где за прием и доставку получателю отвечает "Нова пошта". При этом выбор интернет-магазином компании-перевозчика, в данном случае SF Express, основывается на его рейтинге и показателях скорости доставки.

Согласно действующему законодательству, после прибытия в Украину все грузы проходят входной контроль инспекторами Таможенной службы.

В планах компании — в 2017 году перевезти из Китая в Украину более 2 млн отправлений.