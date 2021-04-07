"Рост продаж 60%": как технологии помогли компании "Мономах" быстро удовлетворять спрос

Использование программного обеспечения Replenishment+, представленного на рынке Украины ИТ-компанией ABM Cloud и работающего по алгоритмам новой методологии DDMRP, оказало существенное влияние на развитие бизнеса лидера чайно-кофейной отрасли "Мономах" . В частности, компания за два года увеличила продажи на 60% без наращивания дополнительных запасов.

После прочтения этого предложения читатели делятся на два типа. Первые поднимают палец вверх и говорят: "О! Интересно!". Вторые думают: "Что за магические заклинания читают в Мономах и сколько раз нужно произносить эти термины ночью перед зеркалом, чтобы повторить такой рост?"

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В партнерстве с ABM Cloud корреспондент Delo.ua разбирался, как современные автоматизированные системы управления и инновационная методология DDMRP помогают предпринимателям гибко и быстро реагировать на изменения потребительского спроса.

Переориентация бизнеса на потребительский спрос

В 1950-х годах в США придумали новый подход к управлению запасами. MRP — Material Requirements Planning, планирование потребности в материалах. Система получила широкое распространение в 1970-е годы вместе с развитием вычислительной техники. В конце 1980-х системы MRP использовали большинство крупных фирм США, и каждое третье предприятие Великобритании.

Система позволяла определить, сколько и когда нужно произвести конечной продукции, а также время и количество ресурсов, которые нужны производству.

В конечном итоге все системы автоматизации технологических процессов – ERP-системы – так или иначе включают в свой состав расчет MRP.

Однако в какой-то момент стандартная система дала сбой. Одно дело производить долгоживущие товары для местного рынка, совсем другое — работать в изменчивом глобальном рынке, где каждый клиент хочет получить что-то свое именно сегодня, а не через неделю или месяц.

Говоря простым языком, MRP захлебнулась в мире, где началась высококонкурентная гонка во имя удовлетворения индивидуальных предпочтений клиента, а производства отдалены от рынков сбыта тысячами километров. Компании делали прогнозы будущего потребления, закупали материалы, начинали производить – и внезапно обнаруживали, что людям уже нужно что-то другое, а склады ломятся от бесполезной продукции, которую можно продать разве что с огромным дисконтом.

Нужно было меняться, и на смену пришла новая концепция – DDMRP. Demand Driven Material Requirements Planning, ориентированная на планирование потребности в материалах согласно текущему потреблению (потребительскому спросу). Эта концепция позволила компаниям максимально быстро распознавать будущие потребности рынка и оперативно на них реагировать. Для этого в DDMRP есть собственный алгоритм создания буферов запасов (стратегическое позиционирование), инновационный расчет сальдо потока – все это необходимо, чтобы выполнять заказы быстрее и поддерживать производство, работающее от потребностей рынка.

Святослав Олейник руководитель направления Replenishment+ в ABM Cloud “Своей главной целью методология DDMRP ставит защиту и обеспечение потока правильных материалов и информации на производстве”

Чайная церемония

Для предприятий FMCG (fast moving consumer goods, быстро оборачиваемые потребительские товары), где конкуренция особенно высока, скорость реакции достаточно важна. Компании постоянно сталкиваются с изменениями в технологических процессах и нормах, операционных трансформациях, что приводит к поискам решений для защиты своей цепи поставок. Особенно страдает продуктовый рынок, который постоянно меняется, при этом, уровень качества обязан оставаться высоким — иначе покупателя не удержать.

"Мономах" — компания № 1 в Украине по производству чайно-кофейной продукции. Они выпускают 250 позиций собственного бренда, а вместе с Private Label – 1500 наименований чая и кофе. То есть, каждый год производится 10 тысяч тонн продукции.

"Специфика чайного бизнеса заключается в том, что Украина не является страной – производителем чая. Чай – импортируемое сырье. Срок поставки занимает длительное время: 3 – 3,5 месяца. К тому же существует сезонность закупок, когда в определенные месяца закупать сырье выгоднее. Это зависит от урожайности и курса валют. В сезон хорошего урожая купить большую партию чая по низкой цене является выгодным решением, так как мы стараемся учитывать все валютные риски и колебания на рынке. Необходимость во внедрении продукта, который помогал бы в планировании запасов, назревала очень давно", – говорит Владимир Ропало, заместитель директора компании "Мономах" по вопросам производственной логистики и руководитель проекта внедрения ПО Replenishment+.

По его словам, особенность чайного рынка заключается в сезонности, которая может увеличиваться в 2 раза. Если летом продается 100 тонн чая, то зимой — 200 тонн. "И зачастую происходило так, что летом мы начинали нарабатывать запас и иногда не угадывали со спросом. В итоге получали излишки, – отмечает Владимир. – Раньше мы пробовали все системы понемногу. Больше всего помогали 20-ти летний опыт команды, и знание рынка. Были решения для планирования производства на основе наработок в 1С, где без таблиц Excel не обойтись".

И вот, два года назад "Мономах" начал сотрудничать с ABM Cloud и внедрять систему Replenishment+. Эксперты команды Replenishment+ побывали на производстве, изучили управление цепочкой поставок, особенности продаж и выделили ряд возможностей для улучшения процессов управления запасами.

Так, в частности, оказалось, что заказы формируются в полуавтоматическом режиме: все артикулы продукции (те самые полторы тысячи) управляются в обычных таблицах Excel, выполнение заказов поставщиками не особо контролируется, а аналитика по уровню товарных запасов не формируется. И самое главное: все процессы разъединены – единой системы управления данными в компании не было.

Как стать гибкими при постоянных изменениях потребительского спроса

По словам Владимира Ропало, методология DDMRP понравилась компании "Мономах" тем, что она не требует точного прогноза продаж. Модель управления формируется на основе буферов, которые поглощают всплески или провалы в продажах.

"В DDMRP каждый цвет буфера определяет влияние конкретного фактора на уровень запасов, что открывает новые возможности для непрерывного совершенства. Каждая зона автономно рассчитывается и выполняет свое предназначение: желтая зона служит основой для покрытия спроса, зеленая зона отвечает за формирование заказов с учетом логистических ограничений, а красная зона является страховым запасом, обеспечивая безопасность потока материалов и информации. Собственно, буфер — это индикатор, который показывает, где нужно приложить усилия, чтобы улучшить сервис", – подчеркивает Святослав Олейник, руководитель направления Replenishment+.

Главное для успешной автоматизации управления запасов с Replenishment+, как и при работе с любой информационной системой — правильно настроить поток входящих данных. Дальше система работает сама: сигнализирует, помогает, подсказывает.

"Основной результат заключается в том, что при сохранении или небольшом увеличении запасов в течении 2 лет наши продажи выросли на 60%. Можно сделать вывод, что объем закупок относительно объема продаж уменьшился. Плюс, это позволило нам более плавно входить в сезон. Сейчас излишки также есть, но их стоимость в деньгах намного меньше", – говорит Владимир Ропало.

Святослав Олейник объясняет это так: "Replenishment+ значительно отличается от других систем управления запасами тем, что работает исключительно по формулам DDMRP. Данная методология вобрала в себя лучшие мировые практики организации производства и снабжения — ТОС, Lean, 6 Sigma, DRP, MRP и добавлен блок инноваций. Ключевые эффекты от внедрения данной методологии: снижение запасов при одновременном повышении уровня сервиса, а также сокращение времени выполнения заказа".

Как показывает опыт внедрения данного программного обеспечения в корпорациях Amore Pacific, Michelen, Kormotech, Yuko Lubricants, ПО Replenishment+ обеспечивает снижение запасов в среднем на 35%, повышение уровня сервиса вплоть до 99%, и снижение времени выполнения заказа на 45%.

"Важное примечание: команде необходимо довериться системе, – говорит Владимир Ропало. – Раньше мы каждую неделю собирались на планирование следующей недели по таблицам Excel. А сейчас есть показательный случай: начальник производства, придя на собрание, ориентируется только на данные из Replenishment+, а не на таблицы в Excel".



На данный момент компания ABM Cloud активно занимается популяризацией методологии DDMRP среди производственных и дистрибуционных компаний Украины.

"Мы обучаем, консультируем, а также внедряем инновационные подходы в управление цепями поставок с помощью ПО Replenishment+ для обеспечения устойчивого конкурентного преимущества компании-заказчика. Сегодня, в условиях VUCA мира, с высокой непредсказуемостью рынка и одновременным запросом к минимизации использования оборотного капитала, именно эффективная и надежная цепочка поставок становится ключевым конкурентным преимуществом компании. Мы искренне желаем внести свой вклад в развитие производственной отрасли Украины, тем более что миссия нашей компании — "Делать инновации доступными бизнесу", — говорит Святослав Олейник. — Сегодня мы открыты к любым предложениям. Поэтому, если вы заинтересованы получить экспертное мнение от специалистов по DDMRP касательно вашей цепочки поставок, то будем рады встретиться онлайн в zoom либо же пригласить вас в гости в наш офис в Киеве".