Сколько времени и денег нужно для расконсервации терминала F в "Борисполе"

17 июля 2017, 14:34
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Быстрая расконсервация терминала F в аэропорту "Борисполь" невозможна. Для этого нужно 120 дней и до 80 млн гривень

Сколько времени и денег нужно для расконсервации терминала F в Увеличить картинку

Оперативная расконсервация терминала F в Международном аэропорту "Борисполь" невозможна, так как оттуда вывезена часть оборудования в терминал D. "У нас есть программа, когда в течение 120 дней мы его можем расконсервировать, проинвестировав за это время от 70 до 80 млн гривень", — сказал генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин во время круглого стола на тему "Экономика лоукостов и аэропортов в Украине".

По его словам, в текущей ситуации аэропорт не планирует расконсервацию терминала F в 2018 году. При этом Рябикин напомнил, что в аэропорту есть терминал B, готовый включиться в работу. "В режиме stand by находится терминал B, который открывается для чартерных и сезонных программ. Его можно в течение считанных дней запустить в работу", — напомнил топ-менеджер.

Павел Рябикин считает, что если будет прирост перевозчиков, которые позиционируют себя как лоукост, то в 2018 году можно будет планировать внесение государственных средств на расконсервацию терминала F в 2019 году.

Ранее сообщалось, что расконсервация терминала F является экономически обоснованной, если из него будет выполняться около 15 рейсов ежедневно.

По материалам: "Дело"
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Теги: авиация , авиаперевозки , аэропорт борисполь , аэропорт

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