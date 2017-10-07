Украина в разы увеличила производство легковых автомобилей и автобусов

Украинские предприятия за январь-сентябрь 2017 года произвели 5696 автотранспортных средств, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе производство легковых автомобилей возросло на 86,1% — до 4814 штук, сообщила ассоциация "Укравтопром".

Согласно ее предварительным данным, в которых с августа прошлого года отсутствуют показатели "АвтоКрАЗа", выпуск автобусов увеличился в 2,8 раза — до 536 штук.

Лидером по производству остается "Еврокар" — 4165 "легковушек", что на 61,2% лучше показателя января-сентября-2017.

Следом идет ЗАЗ — 1012 авто, из которых 649 легковых, 344 грузовых и 19 автобусов, тогда как за девять месяцев прошлого года весь выпуск составил 4 авто.

Помимо того "Черкасский автобус" нарастил производство более чем в 2,2 раза — до 255 штук. Часовоярский автобусный завод выпустил за девять месяцев 2017 года 68 автобусов (за тот же период 2016 года — 11), Черниговский автозавод корпорации "Эталон" — 112 (3), корпорация "Богдан" — 82 (15).

"Укравтопром" уточняет, что в сентябре 2017 года на украинских заводах было произведено 822 автотранспортных средства, что ровно вдвое выше показателя прошлогоднего сентября и на 10,8% лучше показателя августа этого года.

"Еврокар" выпустил 515 авто, улучшив показатель сентября-2016 на 37,3% и ухудшив показатель августа-2017 на 9%.

Простаивавший в сентябре прошлого года ЗАЗ произвел 174 "легковушки", 59 коммерческих автомобиля и 3 автобуса против соответственно 76, 32 и 2 в августе.

"Черкасский автобус" в сентябре выпустил 36 автобусов (в августе — 35), Черниговский автозавод корпорации "Эталон" — 16 (5), Часовоярский автобусный завод — 9 (10), корпорация "Богдан" — 10 (16).

Как сообщалось, производство легковых автомобилей в Украине в 2016 году сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом — до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% — до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% — до 403 ед. Выпуск автобусов упал на 64,2% — до 321 ед.