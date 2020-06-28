В ЕС создали биоразлагаемую упаковку, увеличивающую срок годности продуктов

Команда исследователей, финансируемых Европейским Союзом, разработала компостируемое упаковочное решение с более низким содержанием углерода и воды.

Прессованная упаковка YPACK изготовлена из устойчивого биополимера, полученного из сырной сыворотки и микроцеллюлозы миндальной скорлупы, сообщает некоммерческая организация EUFIC.

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По информации компании, для увеличения антимикробных свойств в материал упаковки добавляются соединения оксида цинка и масло душицы. Эти добавки защищают от двух видов бактерий, способных вызвать пищевое отравление — золотистого стафилококка и кишечной палочки.

"Исследователи также определили оптимальное соотношение эфирного масла душицы для краткосрочных (15 дней) и оксида цинка для среднесрочных (до 48 дней) антибактериальных эффектов", — говорится в сообщении проектной группы.

Партнеры YPACK отмечают, что "увеличение срока годности продуктов питания на 20% и 50% позволит сократить количество пищевых отходов на 12,5% и 30% соответственно".

В EUFIC отмечают, что упаковку можно компостировать, и она разложится за 90 дней.

YPACK — это трехлетний проект, финансируемый ЕС для расширения производства и коммерческой проверки инновационных решений для упаковки пищевых продуктов.

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной комиссии Организации Объединенных Наций, ежегодно в мире портится и выбрасывается около трети всего продовольствия, производимого для потребления человеком. В ЕС это количество составляет около 20% от общего объема производимых продуктов питания.

Напомним, ученые из Университета Южного Уэльса (UNSW) в Австралии под руководством профессоров Джейашри Аркот и Мартины Стенцель разработали новый процесс для переработки отходов.